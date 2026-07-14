Almanya'da gıda güvenliği yetkilileri ve Ferrero Almanya'nın gerçekleştirdiği açıklamaya göre, belirli bir üretim dönemine ait Nutella Muffin ürünleri tedbir amacıyla piyasadan geri çağrılıyor.
Ünlü çikolata markasının ürünleri apar topar geri çağrıldı: Tüketmeyin uyarısı yapıldı
Almanya'da Nutella Muffin ürünleri geri çağrıldı. Metal parçası bulunma ihtimali sebebiyle tüketicilere 'tüketmeyin' çağrısı yapıldı. Türkiye'de ise henüz bir geri çağırma durumu yok.Kaynak: Haber Merkezi
GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMI
Sadece 16 Haziran ile 25 Haziran tarihleri arasında üretilen partilerin bu geri çağırma uygulamasından etkilendiği belirtilirken, diğer Ferrero ve Nutella ürünlerinin bu çağırma kapsamında olmadığı vurgulandı.
Ferrero Almanya, Almanya'da satışta bulunan Nutella Muffin partisinde metal parçası bulunma ihtimali tespit edildiğini duyurdu.
TÜKETİCİLER İÇİN UYARI
Bu nedenle, tüketicilerin bu ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiği ifade edildi. Ürünlerin, dondurulmuş halde marketlere gönderildiği ve satış noktalarında çözdürülerek hazır hale getirildiği açıklandı.
Geri çağırma kararı, Almanya'nın 16 eyaletinin tamamında geçerli olup, söz konusu ürünlerin büyük market zincirlerinin fırın reyonları ve çeşitli unlu mamul satış noktalarında bulunduğu belirtildi.
Yetkililer, bu üretim partisine ait ürünleri satın alan kişilerin bunları tüketmeden satış noktalarına iade etmelerini tavsiye etti. Türkiye'de ise Nutella ürünleriyle ilgili herhangi bir geri çağırma veya toplatma kararı açıklanmadı.
Yetkililer, bu üretim partisine ait ürünleri satın alan kişilerin bunları tüketmeden satış noktalarına iade etmelerini tavsiye etti. Türkiye'de ise Nutella ürünleriyle ilgili herhangi bir geri çağırma veya toplatma kararı açıklanmadı.