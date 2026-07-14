Yeniçağ Gazetesi
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Ünlü çikolata markasının ürünleri apar topar geri çağrıldı: Tüketmeyin uyarısı yapıldı

Almanya'da Nutella Muffin ürünleri geri çağrıldı. Metal parçası bulunma ihtimali sebebiyle tüketicilere 'tüketmeyin' çağrısı yapıldı. Türkiye'de ise henüz bir geri çağırma durumu yok.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ünlü çikolata markasının ürünleri apar topar geri çağrıldı: Tüketmeyin uyarısı yapıldı - Resim: 1

Almanya'da gıda güvenliği yetkilileri ve Ferrero Almanya'nın gerçekleştirdiği açıklamaya göre, belirli bir üretim dönemine ait Nutella Muffin ürünleri tedbir amacıyla piyasadan geri çağrılıyor.

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Ünlü çikolata markasının ürünleri apar topar geri çağrıldı: Tüketmeyin uyarısı yapıldı - Resim: 2

GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMI

Sadece 16 Haziran ile 25 Haziran tarihleri arasında üretilen partilerin bu geri çağırma uygulamasından etkilendiği belirtilirken, diğer Ferrero ve Nutella ürünlerinin bu çağırma kapsamında olmadığı vurgulandı.

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Ünlü çikolata markasının ürünleri apar topar geri çağrıldı: Tüketmeyin uyarısı yapıldı - Resim: 3

Ferrero Almanya, Almanya'da satışta bulunan Nutella Muffin partisinde metal parçası bulunma ihtimali tespit edildiğini duyurdu.

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Ünlü çikolata markasının ürünleri apar topar geri çağrıldı: Tüketmeyin uyarısı yapıldı - Resim: 4

TÜKETİCİLER İÇİN UYARI

Bu nedenle, tüketicilerin bu ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiği ifade edildi. Ürünlerin, dondurulmuş halde marketlere gönderildiği ve satış noktalarında çözdürülerek hazır hale getirildiği açıklandı.

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Ünlü çikolata markasının ürünleri apar topar geri çağrıldı: Tüketmeyin uyarısı yapıldı - Resim: 5

Geri çağırma kararı, Almanya'nın 16 eyaletinin tamamında geçerli olup, söz konusu ürünlerin büyük market zincirlerinin fırın reyonları ve çeşitli unlu mamul satış noktalarında bulunduğu belirtildi.

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Ünlü çikolata markasının ürünleri apar topar geri çağrıldı: Tüketmeyin uyarısı yapıldı - Resim: 6

Yetkililer, bu üretim partisine ait ürünleri satın alan kişilerin bunları tüketmeden satış noktalarına iade etmelerini tavsiye etti. Türkiye'de ise Nutella ürünleriyle ilgili herhangi bir geri çağırma veya toplatma kararı açıklanmadı.

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Ünlü çikolata markasının ürünleri apar topar geri çağrıldı: Tüketmeyin uyarısı yapıldı - Resim: 7

Yetkililer, bu üretim partisine ait ürünleri satın alan kişilerin bunları tüketmeden satış noktalarına iade etmelerini tavsiye etti. Türkiye'de ise Nutella ürünleriyle ilgili herhangi bir geri çağırma veya toplatma kararı açıklanmadı.

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