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Kaynak: DHA

Olay, saat 16.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Zorlu Sokak'ta bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Hüsnü E., 16 BF 616 plakalı otomobilini tamir etmek için krikoyla kaldırdı. Hüsnü E., krikonun kaymasıyla 1,5 ton ağırlığındaki aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı aracın altından çıkarılan Hüsnü E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.