Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında geçtiğimiz hafta yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, konut kredileri, kredili mevduat hesapları ve kredi kartlarına ilişkin olası düzenlemeler masada konuşuldu.

KREDİ TUTARLARININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Günlük nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yoğun şekilde kullanılan ve toplam bakiyesi 740 milyar lirayı aşan KMH’ler için yeni bir çerçeve oluşturulacak.

CNBC-e'den Hazal Ateş'in özel haberine göre; düzenleme, mevcut KMH kullanıcılarını kapsayacak. İlk hesap açacaklar için gelir seviyesi esas alınacak. Kamu bankaları da ilk konutunu alacak vatandaşlar için yeni kredi imkanları üzerinde çalışma yapılıyor. 2 milyon lira ile sınırlı olan kredi tutarlarının artırılması hedefleniyor.

İLK KONUT ALIMLARINDA DEĞİŞİKLİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yürüttüğü çalışmanın kısa süre içinde tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

BDDK, konut kredilerinde de kapsamı genişletecek bir düzenleme üzerinde duruyor. Dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen bu adımla, kredi kullanım koşullarında esneklik uygulanıyor. Yakın zamanda detayları açıklanması beklenen uygulamada, yüzde 1,20 faiz oranı dikkat çekiyor.

Mevcut durumda 2 milyon lira ile sınırlı olan kredi üst limitinin artırılması planlanıyor. Kampanyanın ilk etapta kamu bankaları tarafından başlatılması hedefleniyor.

Yeni konut kredisi paketinde daha uzun vade, düşük faiz ve daha erişilebilir taksit seçenekleri sağlayacak. Uygulama, ilk kez ev alacak vatandaşları üzerinde duruluyor. Öncelikle kamu bankalarına başvurabilecek.