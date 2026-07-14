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ABD’de yaşayan Teresa Johnson’ın girişimcilik hikâyesi, tek bir cesur kararın hayatı nasıl değiştirebileceğini gözler önüne serdi.

2005 yılında kurumsal insan kaynakları alanında çalışan Johnson, kızını götürdüğü küçük bir seramik atölyesinin satılık olduğunu öğrenince hiç deneyimi olmamasına rağmen büyük bir risk aldı. Yaklaşık 25 bin doları kredi kartına yükleyerek işletmeyi satın aldı.

KÜÇÜK ATÖLYEDEN DEV MARKAYA

İlk yıllarda haftanın yedi günü çalışan Johnson, küçük kızıyla birlikte işletmeyi ayakta tutmaya çalıştı. Zamanla işleri büyüten girişimci, yeni şubeler açarak markasını genişletti.

CEO KOLTUĞUNA UZANAN YOL

Girişimcilik sürecinde franchise sistemini öğrenen Johnson, 2021 yılında dünyanın en büyük “kendi seramiğini boya” zincirlerinden biri olan Color Me Mine’ın ortaklarından biri ve CEO’su oldu.

55 MİLYON DOLARLIK BAŞARI

Johnson’ın liderliğinde şirket büyük bir büyüme yakaladı. 2024 itibarıyla marka, yıllık 55 milyon doların üzerinde ciroya ulaştı ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede 120’den fazla şubeye yayıldı.

“AMAÇ SADECE PARA DEĞİLDİ”

Johnson, bu yolculukta hedefinin yalnızca para kazanmak olmadığını belirterek, bugün birçok girişimciye mentorluk yaptığını ve yeni iş kuranlara destek verdiğini ifade etti.

Tek bir kararın hayatını değiştirdiğini söyleyen Johnson, girişimcilik hikâyesiyle ilham vermeye devam ediyor.