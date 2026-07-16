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Buckingham Sarayı, Britanya kraliyet ailesinin sosyal medya için trendlere uygun içerik üretmesine yardımcı olacak bir video yapımcısı arıyor.

Independet'te yer alan habere göre, yıllık 52 bin sterlin (yaklaşık 3,25 milyon TL) maaşlı bu tam zamanlı pozisyon, büyük devlet törenlerinden perde arkası anlarına kadar her şey üzerinde çalışılmasını gerektiriyor.

Maaşı 52 bin sterlin olan tam zamanlı pozisyon, "öncelikle sosyal medya odaklı bir yaklaşım" gerektiriyor.

İLK KEZ BİR VİDEO YAPIMCISINI İŞE ALACAKLAR

Böylece bir Britanya hükümdarı ilk kez bir video yapımcısını işe alacak.

The Times'taki haberlere göre Kral Charles'ın bu pozisyon konusunda "çok hevesli" olduğu kaydediliyor.

12 Temmuz'da kapanan ilanda Saray, ideal adayın "Instagram, X ve YouTube gibi platformlar için yüksek kaliteli içerik üretmek üzere uçtan uca video ve fotoğraf prodüksiyonu üzerinde çalışarak, hikaye anlatımına sosyal medya odaklı bir yaklaşım benimsemesini" istendi.

İlanda ayrıca şunlar yer aldı:

Büyük devlet törenlerinden perde arkası anlarına kadar, her içeriğin ilgi çekici, yaratıcı ve etkili olmasını sağlayacaksınız.

Seçilen aday, üst düzey kameralardan telefonlara kadar çeşitli ekipmanlar kullanarak, "yeni kitlelere ulaşan trend içerikler oluşturmak için neyin işe yaradığı konusunda içgüdülerini" kullanacak.

Ayrıca "trendleri takip edecek, erişimi ve etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için içeriği sürekli geliştirecek".

Kral ve Kraliçe, Britanyalı yayın kuruluşlarına görüntüleri dağıtan resmi kameraman Duncan Stone'un hizmetlerinden zaten yararlanıyor.

Saray'ın resmi internet sitesinde duyurulan yeni pozisyon, özel sekreterin ofisindeki kraliyet iletişim ekibinin bir parçası olacak.

SOSYAL MEDYAYI GİDEREK DAHA FAZLA KULLANIYORLAR

Tarihsel olarak özel ve içine kapanık olan Kraliyet ailesi, son yıllarda özel hayatlarında giderek daha deneysel ve kamuya açık hale geldi.

Prens William ve Prenses Kate, sosyal medya platformları için çeşitli samimi ve profesyonel videolar üretmek üzere halihazırda bir video yapımcısının hizmetlerinden yararlanıyor. Resmi kraliyet ziyaretlerinin görüntülerinden ve fotoğraflarından samimi aile anlarına ve kişisel duyurulara kadar her şeyi paylaşıyorlar.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla da sosyal medyayı giderek daha fazla kullanıyor ve bu yıl mayısta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere yaptıkları devlet ziyaretinin ardından ABD'yle kişisel bir mesaj paylaşmışlardı.

"Bir parçamızı (kalp emojisi) geride bırakıyoruz ve sizin bir parçanızı da evimize götürüyoruz" diye yazmışlardı.

ULUSA SESLENİŞ SOSYAL MEDYADA

Yıllık Ulusa Sesleniş konuşması da sosyal medya kanallarında yayımlanıyor. Kral, 2023'te yaptığı konuşmada, dijital alanda "bağırıp çağıran" bir kültür dönüşümüne karşı uyarıda bulunarak şunları dile getirmişti:

"Ülkemizde, bunun böyle olmak zorunda olmadığına dair bir tür kas hafızası var.

Kendimizi bağırıp çağıran, suçlayan bir topluma dönüştürme cazibesine direnmeli veya bunu en azından mümkün olduğunca büyük ölçüde azaltmalıyız. Özellikle de kin ve düşmanlığın medeni tartışmanın yerini çok sık aldığı dijital alanda."