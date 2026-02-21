ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı Epstein belgelerinde adı geçen Andrew Mountbatten-Windsor geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi olan Mountbatten-Windsor, bir süre sonra serbest bırakılırken büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Daha önce Kraliyet Ailesi’ndeki unvanlarından vazgeçen eski prens hâlâ tahtın varisi durumunda.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, eski prensin tahtın varisliğinden çıkarılması gündeme geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan sorumlu Devlet Bakanı Luke Pollard, BBC'ye yaptığı açıklamada, sürdürülen soruşturmanın sonucundan bağımsız olarak, önerilen adımın hayata geçirilmesinin uygun olacağını söyledi.

Buckingham Sarayı'ndan gelen açıklamada ise bu durumun tamamen Parlamento’nun kararı olduğu vurgulandı. The Times gazetesine konuşan kaynak, Saray’ın bunu kesinlikle engellemeyeceğinin altı çizildi.

İngiltere Kralı 3. Charles, kardeşi eski York Dükü Andrew'un tutuklanmasıyla ilgili olarak, "Şunu açıkça belirteyim: Hukukun kendi yolunda ilerlemesine izin verilmelidir" açıklamasını yapmıştı.

ANKETLERE GÖRE İNGİLİZLER ANDREW’I İSTEMİYOR

Öte yandan yapılan anketler İngilizlerin Andrew’ı tahtın varisi olarak görmek istemiyor. Bir YouGov anketine göre, Andrew’ın varis listesinden çıkarılmasını destekleyenlerin oranı yüzde 82’yi buluyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Andrew'un gelecekte tahtta hak iddia edebilmesini engellemek için parlamentonun bir yasa değişikliği yapma yetkisi bulunuyor. Yasa, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’nda onaylandıktan sonra Kral 3. Charles’ın onayına sunuluyor. Ayrıca veraset düzenlemesi 3. Charles’ın kral olduğu 14 Commonwealth ülkesinin de onayını gerektiriyor.