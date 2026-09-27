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Kaynak: Haber Merkezi

Eski Adli Tıp çalışanı Turgay Tamer, İstanbul Büyükçekmece'deki evinde hayatını kaybetti.

Nefes'in haberine göre birkaç günlüğüne yurt dışına çıkan Tamer'in eşi, dün akşam eve döndüğünde Tamer'i salonda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Evde yapılan ilk incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Turgay Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şeker hastası olduğu öğrenilen Tamer'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Turgay Tamer, daha önce Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

10 Eylül'de gözaltına alınan Tamer, 14 Eylül'de serbest bırakılmıştı. Tamer'in evindeki ölümüne ilişkin inceleme sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlanmış, hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca yeniden incelendiğini açıklamıştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştı.

Soruşturmada gizlilik kararı alınırken, olayın tüm yönleriyle yeniden araştırılması amacıyla özel bir ekip oluşturuldu. İlk aşamada olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, bir kişinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlardan biri tutuklandı, 9 kişi ise serbest bırakıldı. Bunlardan 7'si hakkında adli kontrol uygulandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın genişletilmesiyle 1 muhabir, 1 kameraman ve 7 sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alındı. İşlemlerin ardından muhabirin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı, kameramanın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Kozinoğlu'nun mezarı da açıldı. Fethi kabir işlemiyle Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amaçlandı.

KURTLAR VADİSİ SENARİSTLERİ İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Başsavcılık ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verdi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı.

İşgören ve Doğan tutuklanırken, Ataman ve Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Bu aşamada soruşturmadaki tutuklu sayısı 6'ya, adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı ise 15'e yükseldi.

OSMAN ARSLAN TUTUKLANDI

Devam eden soruşturmada eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke de gözaltına alındı.

Kaba jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Osman Arslan ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçlarından tutuklandı. Ömer Vatan ile Kazım Beyke hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.