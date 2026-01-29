Kovid-19 virüsünün dünyada yayılmasıyla birlikte dünya genelinde milyonlarca kişi hayatını kaybetmiş, virüsten korunmak için alınan tedbirler kapsamında gelen maskeler ve kısıtlamalar insan hayatını olumsuz yönde etkilemişti.

Öte yandan Kovid-19’a yönelik aşı çalışmaları hayata geçirilmiş, Sinovac, BioNTech gibi aşı türleri bulunup, virüsten korunmamız için vücudumuza enjekte edilmişti.

Son dönemde bu aşıların kalp krizini artırdığı iddiaları ortaya atıldı. İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Emrah Ermiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kovid aşıları kalp krizini artırıyor” iddialarına yanıt verdi.

"KOVİD AŞILARI KALP KRİZİNE NEDEN OLMUYOR"

“Kovid aşılarının kalp krizi dâhil olmak üzere artmış bir kardiyovasküler ölüm riski söz konusu değil” diyen Ermiş, “Aynı şekilde inme ve pıhtı oluşumuna dair artmış bir risk de görülmüyor” sözlerini sarf etti.

"KOVİD AŞILARI GÜVENLİ"

Aşılarla ilgili en çok gündeme gelen konulardan birinin miyokardit olduğunu ifade eden Ermiş, gençler ve erkeklerde kalp kası iltihabının bir miktar daha sık görülebildiğini, fakat bunun genel olarak selim ve iyi huylu seyirli olduğunu söyledi.

“Kovid enfeksiyonu sırasında çok sayıda pıhtı ile ilişkili damar hastalığı, MI yani kalp krizi ve inme vakaları gördük” diyen Ermiş, “Ancak aşılarda böyle bir tablo söz konusu değil” dedi.

Son olarak Ermiş, veriler doğrultusunda Kovid aşılarının güvenli olduğunu söyledi.