Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu…

Asıl adı Bülent Erkoç idi; soyadını Müjdat Gezen'in önerisiyle Ersoy olarak değiştirdi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu, özel dersler aldı (Melahat Pars, Rıdvan Aytan gibi ustalarla çalıştı) ve kısa süre İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

Sahne kariyerine 1970 yılında Üsküdar'da bir aile gazinosunda başladı. 1974'te Büyük Maksim Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı ve hızla ünlendi.

Klasik Türk müziği eserlerini yorumlamanın yanı sıra arabesk ve pop tarzlarında da başarılı plaklar doldurdu; "Ümit Hırsızı", "Geceler", "Beddua", "Maazallah", "Biz Ayrılamayız", "Sefam Olsun" gibi unutulmaz şarkılara imza attı.