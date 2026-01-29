Yeniçağ Gazetesi
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un serveti dudak uçuklattı: 'Param çok, harcayacak yer arıyorum' sözü gündem olmuştu…

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un serveti dudak uçuklattı: 'Param çok, harcayacak yer arıyorum' sözü gündem olmuştu…

Türk sanat müziğinin ‘Diva’sı unutulmaz ismi Bülent Ersoy, sahne başarılarının yanı sıra sahip olduğu muazzam servetle de sıkça konuşuluyor. İşte Diva’nın dudak uçuklatan serveti... Detaylar haberimizde...

Baran Yalçın Baran Yalçın
Haberi Paylaş
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 1

Yıllar önce yaptığı “Param çok, harcayacak yer arıyorum” sözleri, Diva’nın maddi gücüne yönelik ilgiyi yeniden alevlendirdi. Uzun soluklu sahne serüveni, albüm satışları, konser gelirleri ve akıllı ticari adımları sayesinde dev bir servet biriktiren Ersoy’un mal varlığının boyutları hayranlık uyandırıyor.

1 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 2

GAYRİMENKUL İMPARATORLUĞU

Bülent Ersoy’un servetinin en büyük payını gayrimenkul yatırımları oluşturuyor. Güvenilir kaynaklara göre Diva, İstanbul’un en prestijli ve değerli semtlerinde toplam 28 daire sahibi. Bu dairelerin çoğu merkezi lokasyonlarda yer alıyor ve hem yüksek kira getirisi hem de yatırım değeriyle dikkat çekiyor.

2 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 3

Bunun dışında sanatçı, Türkiye’nin çeşitli illerinde 4 ultra lüks villaya sahip. Ayrıca Bodrum, Antalya ve İzmir’deki yazlık evler, Ersoy’un geniş gayrimenkul portföyünü tamamlıyor.

3 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 4

ÖZEL ADA VE TİCARİ YATIRIMLAR

Mal varlığı sadece konutlarla sınırlı değil. Marmaris’te denize sıfır konumdaki özel ada, Bülent Ersoy’un en çarpıcı yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

4 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 5

Ticari alanda ise Fethiye’de işletilen bir akaryakıt istasyonu dikkat çekiyor. İstanbul Fenerbahçe’de bulunan özel sauna işletmesi de Diva’nın iş dünyasındaki diğer önemli adımlarından biri.

5 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 6

NAKİT VE MÜCEVHER ZENGİNLİĞİ

Gayrimenkul ile ticari yatırımların haricinde Bülent Ersoy’un hatırı sayılır miktarda nakit parası ve mücevher birikimi bulunduğu belirtiliyor.

6 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 7

Çeşitli kaynaklara dayandırılan bilgilere göre sanatçının nakit ve mücevherlerinin toplam değeri 60 milyon doları aşıyor. Bu rakam, yıllara yayılan sahne kariyerinin maddi karşılığını net bir şekilde gözler önüne seriyor.

7 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 8

İŞTE DİVA'NIN BİLİNEN MAL VARLIĞI ÖZETİ

İstanbul’da 28 daire

Farklı şehirlerde 4 ultra lüks villa

Bodrum, Antalya ve İzmir’de yazlık evler

Marmaris’te denize sıfır özel ada

8 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 9

Fethiye’de akaryakıt istasyonu

İstanbul Fenerbahçe’de özel sauna işletmesi

60 milyon doların üzerinde nakit para ve mücevher

9 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 10

Bülent Ersoy, sahnedeki parlak kariyerini ustalıkla yaptığı yatırımlarla taçlandırarak Türkiye’nin en güçlü sanatçı figürlerinden biri olmayı başardı. Ününü ekonomik güce çeviren Diva, sanat ve yatırım dünyasında etkisini sürdürmeye devam ediyor.

10 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 11

BÜLENT ERSOY'UN EN BİLİNEN ÇARPICI POLEMİKLERİ

Bülent Ersoy'un en bilinen çarpıcı polemikleri, magazin tarihine damga vuran, genellikle canlı yayınlarda veya açıklamalarda patlak veren olaylardı. Diva'nın sert üslubu, keskin cevapları ve uzun süreli küslükleri nedeniyle birçok ünlüyle karşı karşıya geldi.

İşte en öne çıkan ve konuşulan polemiklerden bazıları:

11 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 12

İbrahim Tatlıses ile efsanevi kavga (2000'ler başı): Popstar Alaturka programında Tatlıses'in Ersoy'u RTÜK'e şikayet etmesi üzerine canlı yayında büyük tartışma yaşandı. Ersoy'un "Ben hayatımda talimat verip 'şu adamı öldürün' demedim" sözü, Türk televizyon tarihinin en ikonik repliklerinden biri oldu. Bu olay yıllarca konuşuldu ve büyük skandal yarattı.

12 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 13

Emel Sayın ile 35 yıllık "Diva" kavgası (1980'ler - 2016): Emel Sayın'ın yıllar önce sahnede "Şimdi gerçek bir kadın izleyeceksiniz" dediği iddia edilen olay, Bülent Ersoy'un cinsiyet ayrımcılığı olarak yorumladığı ve 2016'da yeniden alevlenen polemik oldu. Ersoy, "Sinsirella" diyerek karşılık verdi; divalık unvanı üzerinden uzun süreli gerilim yaşandı.

13 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 14

Ebru Gündeş ile eşcinsellik polemiği: Ersoy, Gündeş'i eşcinsellik konusunda ağır eleştirdi ve sert ifadeler kullandı. Bu tartışma, iki sanatçının üslubu nedeniyle geniş yankı buldu.

14 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 15

Gülşen ile canlı yayın kavgası: Gülşen'i programına konuk alan Ersoy, Erol Köse'nin eşi Ajlan Büyükarslan'ın arkadaşı olması nedeniyle Gülşen'e ağır sözler söyledi ve yasak aşk iddiaları üzerinden tartışma çıktı.

15 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 16

Ajda Pekkan ile "ucube" ve "hödük" polemiği: Ersoy'un Pekkan'a "ucube" ve "hödük" dediği iddia edildi; bu sözler nedeniyle mahkemelik oldular ve Ersoy tazminat ödemek zorunda kaldı. Selam vermeme gibi eski küslükler de eklendi.

16 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 17

Banu Alkan ile "Dünya Güzellerim" programındaki kavga: Jüri üyeliği sırasında yaşanan sert tartışma, kanala 450 bin TL RTÜK cezası getirtti ve hastane ile sonuçlanan olaylar yaşandı.

17 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 18

Mustafa Keser ile son dönem gerginliği (2021): Şarkı ve yorum farkları üzerinden başlayan tartışma, Ersoy'un sert açıklamalarıyla büyüdü; İzzet Yıldızhan gibi isimler de yorum yaptı.

18 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 19

Bunların yanı sıra Mustafa Sağıyaşar'a küfür ve tehdit, Orhan Gencebay'la ekran kavgası, basın mensuplarına sert tepkiler, kürk polemiği ve çeşitli canlı yayın çıkışmaları da dikkat çekti.

Bülent Ersoy'un polemikleri genellikle magazin gündemini uzun süre meşgul etti ve onun "Diva" imajını pekiştirdi.

19 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 20

BÜLENT ERSOY KİMDİR?

Bülent Ersoy, Türk sanat müziği ve arabesk müziğin efsanevi isimlerinden biridir.

Magazin dünyasında "Diva" lakabıyla anılırdı.9 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da (bazı kaynaklarda Malatya olarak da belirtilse de genel kabul İstanbul'du) dünyaya geldi.

20 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 21

Asıl adı Bülent Erkoç idi; soyadını Müjdat Gezen'in önerisiyle Ersoy olarak değiştirdi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu, özel dersler aldı (Melahat Pars, Rıdvan Aytan gibi ustalarla çalıştı) ve kısa süre İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

Sahne kariyerine 1970 yılında Üsküdar'da bir aile gazinosunda başladı. 1974'te Büyük Maksim Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı ve hızla ünlendi.

Klasik Türk müziği eserlerini yorumlamanın yanı sıra arabesk ve pop tarzlarında da başarılı plaklar doldurdu; "Ümit Hırsızı", "Geceler", "Beddua", "Maazallah", "Biz Ayrılamayız", "Sefam Olsun" gibi unutulmaz şarkılara imza attı.

21 22
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un serveti dudak uçuklattı: ‘Param çok, harcayacak yer arıyorum’ sözü gündem olmuştu… - Resim: 22

1980'lerde Londra Palladium, Madison Square Garden gibi prestijli mekanlarda konser verdi; Paris Olympia'da da sahne aldı ve bu konserlerle ilk Türk sanatçılardan biri oldu.

Hayatı boyunca çeşitli tartışmalar ve engellerle karşılaştı; 1981'de Londra'da cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi, Türkiye'de uzun yıllar sahne yasağı yaşadı (bu yasak 1988'de kaldırıldı). Ancak güçlü sesi, yorum yeteneği ve karizmasıyla müzik tarihine damga vurdu.

Otuzdan fazla albüm yayınladı, Yeşilçam filmlerinde rol aldı ve televizyon programlarında jüri üyeliği yaptı.

Günümüzde hâlâ aktif olan Bülent Ersoy, Türk müziğinin en ikonik figürlerinden biri olarak kabul edildi ve geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

22 22
