Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı ​​​​​​2026 yılı 1. dönem başvurularının bugün başladığını açıkladı. Kacır, 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunduklarını aktardı.

Kacır, X(Eski adıyla Twitter), sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu desteğe ilişkin detayları sundu. Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvurularını başlattık. 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz. 2025'te 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar lira finansmana erişim imkanı sağladık. Daha güçlü, daha üretken bir Türkiye için işletmelerimizin yanındayız."

Söz konusu desteğe başvurular 28 Şubat'a kadar yapılabilecek.