Avukat Hüseyin Ersöz, Odatv’de yayımlanan bazı köşe yazıları nedeniyle Gazeteci-Yazar ve Odatv İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın’a manevi tazminat davası açtı.

Ersöz’ün dava dilekçesinde, Odatv internet sitesinde “Hürrem Elmasçı” mahlasıyla 26 Ocak, 29 Ocak ve 3 Şubat 2026 tarihlerinde yayımlanan yazılarda kişilik haklarının ihlal edildiği öne sürüldü. Söz konusu içeriklerin “hakaret ve iftira boyutuna ulaştığı” belirtilirken, yazıların özel hayatı ve mesleki itibarını zedelemeyi amaçladığı savunuldu.

Ersöz, her bir yazı için 350 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 50 bin TL manevi tazminat talep etti.

Davanın önümüzdeki süreçte mahkeme tarafından ele alınması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Ersöz, Yalçın'ın uzun zamandır ''Hürrem Elmasçı'' mahlasıyla yazılar kaleme aldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine Elmasçı, Ersöz'ün geçmişine dair ağır ithamlar paylaşarak "“Hüseyin Ersöz’ün FETÖ makyajı dökülüyor" adında bir yazı yayınladı.

Ersöz sonrasında Yalçın ile olan avukat-müvekkil ilişkisini sona erdirdiğini duyurarak, "Umarım ettiği hakaretleri kendisine karşı açtığım davalarda ‘Hürrem isminin arkasına saklanmadan’ savunabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Ersöz açıklamasında, İBB dosyası üzerinden de şu vurguyu yapmıştı:

“Avukatı olarak ahlaklı bir insan olmayı öğretememiş olabilirim. Ama İBB dosyasında ‘adli kontrolünü kaldırmak için yaptığı işleri’ anlatırsa hem hukukçular hem de siyasetçiler için anlattıkları eminim çok öğretici olur!”

Ayrıca Ersöz kamuoyunda "İBB Yargılaması" olarak bilinen dosyada gazeteciler Yavuz Oğhan, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve Şaban Sevinç için yapılan başvurulara rağmen, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmadığını, adli kontrol tedbirlerine ilişkin eleştirilerini de tekrarlayarak İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Soner Yalçın hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını herhangi bir talep olmaksızın kendiliğinden kaldırdığını hatırlatmıştı.