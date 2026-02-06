Emlak vergisinde 3 kat artış: Yeni dönem başladı

İstanbul’da geçen yıl 3 bin 300 TL emlak vergisi ödeyen bir konut sahibi, bu yıl yaklaşık 9 bin 900 TL ödeme yapmak durumunda kaldı. Benzer artışlar arsa sahipleri için de geçerli oldu. Küçükçekmece’de iki arsası bulunan bir yurttaşın vergisi 33 bin TL’den 99 bin TL’ye yükselirken, Üsküdar’da bir daire için ödenen tutar 3 bin 352 TL’den 9 bin 539 TL’ye çıktı.