Yeni yılın başlamasıyla birlikte emlak vergilerindeki artışlar mülk sahiplerinin gündemine oturdu. Arsa ve bina rayiç bedellerinin güncellenmesi, vergi tutarlarını doğrudan etkilerken özellikle büyükşehirlerde ciddi artışlar yaşandı.
Emlak vergisinde 3 kat artış: Yeni dönem başladı
2026 yılıyla birlikte arsa ve bina rayiç bedellerinde yapılan güncellemeler emlak vergilerini yükseltti. Özellikle büyükşehirlerde bazı mülk sahiplerinin ödeyeceği tutar üç katına kadar çıktı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
2026 itibarıyla uygulamaya giren düzenlemeyle arsa ve arazilerde rayiç değer artışı en fazla üç katla sınırlandırıldı. Ancak bu üst sınıra rağmen birçok kentte emlak vergisi ödemeleri önceki yıla göre katlandı.
İstanbul’da geçen yıl 3 bin 300 TL emlak vergisi ödeyen bir konut sahibi, bu yıl yaklaşık 9 bin 900 TL ödeme yapmak durumunda kaldı. Benzer artışlar arsa sahipleri için de geçerli oldu. Küçükçekmece’de iki arsası bulunan bir yurttaşın vergisi 33 bin TL’den 99 bin TL’ye yükselirken, Üsküdar’da bir daire için ödenen tutar 3 bin 352 TL’den 9 bin 539 TL’ye çıktı.
En yüksek artış arsalarda
Uzmanlar, vergi yükündeki en sert artışın arsalar üzerinde yoğunlaştığını belirtiyor. İmarlı ancak üzerinde yapı bulunmayan arsalar için ödenecek tutarların ciddi seviyelere ulaştığı ifade ediliyor. Bu durumun özellikle yatırım amaçlı arsa bulunduran mülk sahiplerini zorlayacağı belirtiliyor.
Tapu işlemleri de etkilendi
Yükselen rayiç bedeller yalnızca emlak vergisini değil, tapu harçlarını ve değer artış kazancı vergisini de artırdı. Belediyelerin belirlediği yeni değerler nedeniyle satış maliyetlerinin yükseldiği, bu nedenle bazı tapu işlemlerinin ertelendiği ifade ediliyor.
Ekonomi çevrelerinde, sürecin yumuşatılması için değer barışı veya beyan affı gibi bir düzenleme yapılabileceği konuşuluyor.
Kimler muaf?
200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip emekliler emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ayrıca şehit ve gazi yakınları ile dul ve yetim aylığı alanlar da istisna kapsamında bulunuyor.
Emlak vergisi ödemeleri her yıl olduğu gibi mayıs ve kasım aylarında iki taksit halinde yapılacak. Ancak bu yıl birçok mülk sahibi, geçen yıllara kıyasla çok daha yüksek bir vergi faturasıyla karşı karşıya kalacak.