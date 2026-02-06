Devre arası transfer döneminin bitmesine dakikalar kala Fenerbahçe'de forvet transferi gerçekleşmedi. Bu durum Tedesco'yu kara kara düşündürüyor.
Tedesco düşünceli: "Eyvah Duran" Fenerbahçe forvet işini nasıl yapacak?
Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Jhon Duran’ın Zenit’e transfer olmaya hazırlanmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerde ‘forvette kim oynayacak?’ sorusu gündeme geldi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Takımdan Jhon Duran ve En-Nesyri ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekibin hücum hattına tek takviyesi ise Angers cephesinden 19 yaşındaki Sdiki Cherif oldu. Tedesco, genç futbolcuyu rotasyon olarak düşünüyor.
Sarı-lacivertli şimdi gerçekten forvetsiz kalacak. Zenit, Jhon Durán'ı sağlık kontrolünden sonunda geçirdi. Geriye sadece Kolombiyalı oyuncunun imzası kaldı.
Sport Express'in haberine göre, başarılı oyuncu St. Petersburg ekibine katılmak üzere sağlık kontrollerini tamamladı.
Zenit'ten açıklama: "Jhon Duran, Petersburg'daki sağlık kontrollerinden başarıyla geçti ve şehrimizin atmosferine kısa sürede adapte oldu. Yakında hazırlık kampına katılacak. Transferin ayrıntıları daha sonra paylaşılacak."
Yıldız oyuncunun kısa süre içinde takımın hazırlık kampına dahil olması bekleniyor.
Fenerbahçe Al Hilal forması giyen Darwin Nunez ismine yönelse de istediği sonucu alamadı.
Fenerbahçe'de son dakika forvet transferi gelmezse 1. forvet olarak Talisca düşünülüyor.