Aylık bağlama oranı, 1999 öncesinde yüzde 75'in üzerine çıkabiliyorken, daha sonra yüzde 65'e düşürüldü. 2008'de de yüzde 50'ye kadar düşürüldü. ABO oranının düşürülmesi sebebiyle pek çok emeklinin aylıkları farklılaştı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan ‘intibak yasası’ hesabı: 15 bin TL artacak
Farklı yıllarda emekli olanlar arasında maaş farklarını gidermeyi hedefleyen intibak düzenlemesine dair SGK uzmanı Özgür Erdursun, yasanın gelmesi durumunda "bugün emekli aylıklarının 15 bin TL civarında artacağını öngörüyorum” dedi.Süleyman Çay
İntibak, "uyum sağlama, eşitleme ve dengeleme" anlamına geliyor. Milyonlarca emekli ise maaşlardaki adaletsizlikten ötürü intibak düzenlemesi istiyor.
İntibak düzenlemesi, farklı yıllarda emekli olanlar arasında maaş farklarını gidermeyi hedefliyor. 2000 yılı öncesi ve sonrası emekli olan kişilerin maaşlarında adaletsiz farklar oluşmuşsa, bu farklar intibak yasası ile düzeltilmesini sağlıyor.
Maaşlardaki sorun ise emeklilerin sorunlarını deşiyor. ABO oranının düzenlenmesi için tek çözümün ise intibak yasası olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.
İktidar tarafından ise intibak düzenlemesine dair sinyal gelmese de emeklilik sisteminde düzenlemenin olacağı belirtiliyor.
SGK uzmanı Özgür Erdursun intibak düzenlemesinin olması durumunda maaşlara ne kadar yansıyacağını hesapladı.
Erdursun, “Bir intibak düzenlemesi yapılırsa bugün emekli aylıklarının 15 bin TL civarında artacağını öngörüyorum” dedi.