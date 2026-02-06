Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı…

Günümüzde fırkateynler; hava savunma, su üstü harbi (gemisavar), su altı harbi (denizaltısavar), keşif, devriye, konvoy koruma ve çok amaçlı görevler için donatılır. Silah sistemleri arasında güdümlü füzeler (gemi savar, hava savunma), top, torpido, sonar, helikopter hangarı ve dikey atım lançerleri (VLS) bulunur. Korvetlerden daha büyük ve yetenekli, muhriplerden (destroyer) ise genellikle daha küçük ve maliyet-etkin olurlar.