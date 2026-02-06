Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
ABD VE İRAN ARASINDAKİ GÖRÜŞME 'ŞİMDİLİK' SONA ERDİ
Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı…

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı…

2026 Global Firepower verilerine göre, dünyanın en güçlü fırkateyn filoları belli oldu. Çin 46 gemiyle zirvede yer alırken, Türkiye dev ülkeleri geride bıraktı. Detaylar haberimizde…

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı…

Fırkateyn, modern donanmalarda yaygın kullanılan bir savaş gemisi türüdür. Genellikle 2000-6000 ton arasında deplasmana (ağırlığa) sahip, hafif yapılı, hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek orta büyüklükteki muharip gemilerdir. Tarihsel olarak 17.-19. yüzyılda yelkenli dönemde hızlı, keşif ve eskort görevli gemilere verilen isimken, II. Dünya Savaşı'ndan sonra modern anlamda yeniden tanımlanmıştır.

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 2

Günümüzde fırkateynler; hava savunma, su üstü harbi (gemisavar), su altı harbi (denizaltısavar), keşif, devriye, konvoy koruma ve çok amaçlı görevler için donatılır. Silah sistemleri arasında güdümlü füzeler (gemi savar, hava savunma), top, torpido, sonar, helikopter hangarı ve dikey atım lançerleri (VLS) bulunur. Korvetlerden daha büyük ve yetenekli, muhriplerden (destroyer) ise genellikle daha küçük ve maliyet-etkin olurlar.

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 3

Fırkateynlerin ülkelerin deniz kuvvetleri için önemi?

21. yüzyılda deniz gücü, ülkelerin stratejik caydırıcılığının ve küresel etki alanının en kritik unsurlarından biridir. Fırkateynler, modern donanmaların omurgasını oluşturan en yaygın ve çok yönlü platformlardır.

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 4

Başlıca önemleri şunlardır:

Çok amaçlı görev kabiliyeti: Tek bir gemiyle hava, su üstü ve su altı tehditlerine karşı entegre savunma sağlayabilir. Bu, filo operasyonlarında esneklik ve maliyet avantajı yaratır.

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 5

Açık deniz ve kıyı operasyonları: Uzun menzilli seyir, konvoy eskortu, deniz güvenliği, korsanlık/terörle mücadele, arama-kurtarma ve afet yardımı gibi düşük-yüksek yoğunluklu görevlerde etkin rol alır.

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 6

Ekonomik ve stratejik denge: Muhriplere kıyasla daha ucuz üretilebilir ve işletilebilir olmaları, orta ölçekli donanmaların (Türkiye gibi) güçlü bir filo kurmasını sağlar. Büyük donanmalarda ise muhrip ve kruvazörleri tamamlayıcı olarak kullanılır.

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 7

Caydırıcılık ve varlık gösterme: Sayısal üstünlük, bölgesel hakimiyet ve mavi vatan gibi kavramlarda kritik rol oynar. Örneğin Türkiye'nin 17 fırkateyniyle dünya sıralamasında üstlerde yer alması, bu gemilerin deniz gücündeki temel taş olduğunu gösterir.

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 8

Modern tehditlere uyum: Füze sistemleri, stealth özellikler, helikopter entegrasyonu ve elektronik harp kabiliyetleriyle güncel tehditlere (balistik füzeler, insansız sistemler, hibrit savaş) karşı etkili savunma sunar.

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 9

Kısaca, fırkateynler günümüz donanmalarında hem "her yerde hazır" hem de "her şeye karşı" en dengeli savaş gemisi sınıfıdır. Bir ülkenin deniz hakimiyeti kurmak, ticaret yollarını korumak ve bölgesel güç olmak istemesinde vazgeçilmezdir.

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 10

Deniz gücü, 21. yüzyılın en belirleyici askeri unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Çok yönlü görev yeteneğiyle öne çıkan fırkateynler, modern donanmaların temel taşını oluşturuyor. 2026 yılı verilerine göre ülkelerin aktif fırkateyn sayıları, devam eden modernizasyon çalışmaları ve yeni gemi projeleri incelendiğinde, denizlerdeki küresel rekabetin iyice kızıştığı ortaya çıkıyor.

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 11

Peki hangi ülke kaç fırkateyne sahip?

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar...

50 – Meksika: Fırkateyn sayısı 1

49 – Libya: Fırkateyn sayısı 1

48 – Küba: Fırkateyn sayısı 1

47 – Polonya: Fırkateyn sayısı 2

46 – Kuzey Kore: Fırkateyn sayısı 2

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 12

45 – Yeni Zelanda: Fırkateyn sayısı 2

44 – Malezya: Fırkateyn sayısı 2

43 – Ekvador: Fırkateyn sayısı 2

42 – Belçika: Fırkateyn sayısı 2

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 13

41 – Bahreyn: Fırkateyn sayısı 2

40 – Romanya: Fırkateyn sayısı 2

39 – Güney Afrika: Fırkateyn sayısı 3

38 – Filipinler: Fırkateyn sayısı 4

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 14

37 – Norveç: Fırkateyn sayısı 4

36 – Sri Lanka: Fırkateyn sayısı 4

35 – Portekiz: Fırkateyn sayısı 5

34 – Fransa: Fırkateyn sayısı 5

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 15

33 – Singapur: Fırkateyn sayısı 6

32 – Hollanda: Fırkateyn sayısı 6

31 – Myanmar: Fırkateyn sayısı 6

30 – Fas: Fırkateyn sayısı 6

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 16

29 – Bulgaristan: Fırkateyn sayısı 6

28 – Birleşik Krallık: Fırkateyn sayısı 6

27 – Tayland: Fırkateyn sayısı 7

26 – Suudi Arabistan: Fırkateyn sayısı 7

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 17

25 – Peru: Fırkateyn sayısı 7

24 – İran: Fırkateyn sayısı 7

23 – Bangladeş: Fırkateyn sayısı 7

22 – Avustralya: Fırkateyn sayısı 7

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 18

21 – Japonya: Fırkateyn sayısı 8

20 – Şili: Fırkateyn sayısı 8

19 – Brezilya: Fırkateyn sayısı 8

18 – Cezayir: Fırkateyn sayısı 8

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 19

17 – Vietnam: Fırkateyn sayısı 8

16 – Pakistan: Fırkateyn sayısı 9

15 – Danimarka: Fırkateyn sayısı 9

14 – Kolombiya: Fırkateyn sayısı 9

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 20

13 – Endonezya: Fırkateyn sayısı 10

12 – İspanya: Fırkateyn sayısı 11

11 – Almanya: Fırkateyn sayısı 11

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 21

10 – Rusya: Fırkateyn sayısı 12

9 – Kanada: Fırkateyn sayısı 12

8 – Mısır: Fırkateyn sayısı 13

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 22

7 – İtalya: Fırkateyn sayısı 14

6 – Yunanistan: Fırkateyn sayısı 14

5 – TÜRKİYE: Fırkateyn sayısı 17

Dünyanın en güçlü fırkateyn filoları açıklandı: Türkiye devleri solladı… - Resim: 23

4 – Güney Kore: Fırkateyn sayısı 18

3 – Hindistan: Fırkateyn sayısı 18

2 – Tayvan: Fırkateyn sayısı 21

1 – Çin: Fırkateyn sayısı 46

