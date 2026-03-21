Korkunç olay, dün Seyhan ilçesi Merkez Park’ta yaşandı. A.U. ve Ö.A., arabaya bağlı 2 ata koşamadıkları gerekçesiyle sopa, yumruk ve tekmeyle dövdü. Aldığı darbelerle sersemleyen atlardan biri bayılarak yere yığıldı. Çevredekilerin tepki gösterdiği şüpheli arabaya bağlı olan atının iplerini çözmeye çalıştı.

Olayın ardından A.U. ve Ö.A. adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Türkiye'de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, sahipli veya sahipsiz hayvana işkence/eziyet etmenin cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis, kasten öldürmenin cezası ise 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası. Hayvanlara cinsel saldırı/tecavüz suçlarını işleyenlere 6 ay-3 yıl hapis, dövüştürme ise 3 ay-2 yıl hapis veya adli para cezası veriliyor.