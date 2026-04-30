Emniyet Genel Müdürlüğü'nde uzun süredir beklenen değişim gerçekleşti. Nevşehir Valisi'yken aldığı kararlar, yaptığı harcamalar ve koruma polisine makam tahsis etmesiyle tanınan Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü oldu.

İLK SİVİL ORGENERAL

İmam Hatip çıkışlı Fidan, 25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı ve bu görevi 10 Temmuz 2018 tarihine kadar sürdürdü. Fidan bu göreve atanan asker kökenli olmayan ilk kişiydi. Müsteşarlık makamı 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte kaldırıldı. Yani Fidan, ilk sivil orgeneral olarak kayıtlara geçti...

KORUMA POLİSİNE MAKAM TAHSİS ETMİŞTİ

Ağustos 2025'de Nevşehir Valisi Ali Fidan, koruma polisi Mustafa Gökhan’ı İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili olarak atadı. Valilik yetkilileri ise tartışma yaratan atama için “Makamın takdiri” dedi.

YEMEK HARCAMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Vali Fidan'ı, doğrudan temin yöntemi ile yaptığı "yemek" harcamalarıyla da tanıyoruz.

Örneğin 21 Nisan 2025'de Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Nevşehir'e geldiğinde Bayraktar'a yemek için 104 bin 761 TL harcamıştı.

Yine Vali olduğu dönem Hulisi Akar için yaptığı 88 bin 305 liralık yemek alım işi (doğrudan temin yöntemiyle) iddiaya göre Valilik kaynaklarına yakın şirkete verilmişti.

Liyakatsiz kadro atamaları ve savurgan kamu harcamaları iddialarıyla gündeme gelen eski Nevşehir Valisi Ali Fidan'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü performansı merak ediliyor.