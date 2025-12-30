Dünyada son yıllarda artan gerilime bir yenisi daha eklendi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, BAE’nin Yemen’in doğusundaki askeri hamlelerini "ulusal güvenliğe yönelik açık bir tehdit" olarak nitelendirerek çok sert bir açıklama yayımladı.

24 SAAT SÜRE

Riyad, komşusu BAE’ye Yemen’den çekilmesi için 24 saatlik süre tanıdı.

Açıklamada, BAE’nin El-Fuceyra Limanı’ndan kalkan gemilerle Yemen’in El-Mukalla Limanı’na koalisyon komutasından onay almadan gizlice silah ve zırhlı araç sevk ettiği belirtildi. Söz konusu durumun hem meşru Yemen hükümetine hem de bölgesel istikrara ihanet olduğu vurgulandı.

SUUDİ ARABİSTAN YEMEN’İ BOMBALADI

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, "Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen ve oradaki ayrılıkçılar için silah sevkiyatı olduğu" gerekçesiyle Yemen’in liman kenti Mukalla’yı bombaladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın aktardığına göre, Koalisyon Sözcüsü Türki el-Maliki, "Koalisyon hava kuvvetleri, sabah saatlerinde Yemen’in Mukalla Limanı’nda iki gemiden boşaltılan silahlar ve savaş araçlarını hedef alan sınırlı bir askeri operasyon gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

'ASKERİ TÜM İMKANLARLA ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK'

Riyad yönetimi, BAE’den Yemen’deki tüm askeri unsurlarını derhal tahliye etmesini ve bölgedeki yerel gruplara verdiği mali ve askeri desteği tamamen kesmesini istedi.

Yemen’in Hadramut ve El-Mahra bölgelerindeki bu hareketliliği "kırmızı çizgi" olarak tanımlayan Suudi Arabistan, güvenliğine yönelik her türlü girişimi askeri güç dahil tüm imkanlarla etkisiz hale getireceğini açıkça ilan etti.

OHAL İLAN EDİLDİ

Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiği duyuruldu. Ayrıca ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, söz konusu karar, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Reşad el-Alimi tarafından alındı.

BAE ile yapılmış olan ortak savunma anlaşmasının iptal edilmesini öngören karar uyarınca tüm BAE kuvvetleri ve mensuplarının 24 saat içinde Yemen topraklarının tamamından çekilmesi gerekiyor.

Ayrıca Vatan Kalkanı Güçlerinin harekete geçerek Hadramevt ve Mehra illerinde tüm askeri kampları devralması istendi.

Konuya ilişkin BAE'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YEMEN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Yemen hükümeti, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin "ülkede olağanüstü hal ilanı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile savunma anlaşmasının iptali" konularına dair aldığı kararları memnuniyetle karşıladığını ve tam destek verdiğini açıkladı.

GERGİNLİĞİ DURDURUN ÇAĞRISI

Arap Birliği, Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) Başkanlık Konseyi'nin taleplerine yanıt vermemesinin ardından yaşanan tehlikeli gelişmelerden dolayı derin endişe duyduğunu belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt yaptığı açıklamada, Yemen’in doğusundaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki gerilimin derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

FESHETTİLER

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen’de görev yapan son askeri unsurları olan "terörle mücadele" birimlerinin misyonunu resmen sonlandırdığını duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM’da yer alan habere göre, Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yemen’deki birimlerin görevinin "gönüllü olarak" bitirildiği belirtildi.