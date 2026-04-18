Türkiye’nin stratejik öneme sahip otoyol ve köprülerini kapsayan dev özelleştirme planında rotanın Avrupa’ya kırıldığı iddia edildi. Reuters tarafından paylaşılan kulis bilgilerine göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilileri ve sürecin küresel danışmanlığını üstlenen EY firması, potansiyel yatırımcılarla temas kurmak üzere son haftalarda Portekiz’de yoğun bir diplomasi yürüttü.

Bu temasların en somut ayağını, Portekiz’in karayolu işletmeciliği konusundaki devi Brisa ile yapılan görüşme oluşturdu. Geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşen zirvede, Türkiye’nin milyarlarca dolar değerindeki ulaşım varlıklarının işletme hakları masaya yatırıldı. 2011 yılındaki özelleştirme girişiminde de Türkiye pazarına girmeye oldukça hevesli olan Brisa, bu son görüşmeye dair bir açıklama yapmazken; Ankara ve EY tarafı da sürece dair sessizliğini koruyor.

"MÜCEVHER VARLIKLAR" OLARAK GÖRÜLÜYOR

Özelleştirilmek istenen portföyün en dikkat çekici unsurları, İstanbul Boğazı’nın iki yakasını birbirine bağlayan köprüler. Günlük ortalama 430 bin aracın geçtiği bu yapılar, garanti gelir üretme potansiyelleri nedeniyle yatırımcılar nezdinde "mücevher varlıklar" olarak görülüyor. Toplamda 2 bin 300 kilometrelik bir devlet otoyol ağını kapsayan bu süreçte, mülkiyetin devrinden ziyade işletme imtiyazlarının verilmesi planlanıyor.

"DOĞRUDAN SATIŞ DEĞİL, İMTİYAZ İHALESİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun "doğrudan satış değil, imtiyaz ihalesi" olarak tanımladığı bu hamle, aslında Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan bir konu. 2013 yılında gerçekleşen 5,7 milyar dolarlık benzer bir ihale, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bedelin düşük bulunması ve 7 milyar dolarlık beklentinin karşılanamaması sebebiyle iptal edilmişti.