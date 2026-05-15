Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yeni kurulan ağır ceza mahkemelerine ilişkin yargı çevresi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemeleri için hazırladığı yargı çevresi teklifi HSK Genel Kurulu’nda değerlendirilerek kabul edildi.

HANGİ MAHKEME HANGİ İLÇELERE BAKACAK?

Düzenlemeye göre Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesi, Afyonkarahisar yargı çevresinden ayrılan Sandıklı’nın yanı sıra Hocalar ve Kızılören ilçelerinden sorumlu olacak.

Serik Ağır Ceza Mahkemesi ise Manavgat yargı çevresinden ayrılan Serik ilçesine hizmet verecek.

Suşehri Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanında Suşehri, Akıncılar, Gölova, İmranlı ve Koyulhisar ilçeleri yer alacak.

Ortaca Ağır Ceza Mahkemesi de Fethiye yargı çevresinden ayrılarak Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerindeki dosyalara bakacak.

Kararın, söz konusu mahkemelerin resmen faaliyete geçtiği tarihten itibaren uygulanacağı belirtildi.