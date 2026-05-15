Real Oviedo'yu evinde 2-0 yenen Real Madrid'de maç sonu Kylian Mbappe'nin açıklamaları gündeme damga vurdu.

MBAPPE: 'ISLIKLANMAK BENİM GİBİ ÜNLÜ FUTBOLCUNUN HAYATININ BİR PARÇASI'

Maçta oyuna 69. dakikada Gonzalo'nun yerine dahil olan ve Santiago Bernabeu tribünlerinin son düdüğe kadar ıslıklarına maruz kalan Mbappe tepkilere, "Islıklanmak, benim gibi ünlü bir futbolcunun hayatının parçası." diyerek yanıt verdi.

'İTALYA'DA TATİL İÇİN KULÜPTEN İZİN ALMIŞTIM'

Ayrıca El Clasico öncesi kız arkadaşıyla İtalya'ya tatile gitmesine ilişkin, "Kız arkadaşımla İtalya’da tatil için kulüpten izin almıştım. Ayrıca İspanya’dan ayrılan tek oyuncu ben değildim." açıklamasında bulunan Mbappe'nin Arbeloa ile ilgili sözleri de dikkat çekti.

'HOCA BANA KADRODAKİ 4. HÜCUM OYUNCUSU OLDUĞUMU SÖYLEDİ'

Fransız yıldız, "İlk 11’de başlamaya hazırdım ama hoca bana kadrodaki 4. hücum oyuncusu olduğumu söyledi. Teknik direktörün kararına her zaman saygı duymalısınız." dedi.

ARBELOA: '4. HÜCUM OYUNCUSU OLDUĞUNU SÖYLEMEDİM'

Mbappe'nin bu sözleri maç sonrası teknik direktör Alvaro Arbeloa'ya soruldu.

İspanyol teknik adam, "Mbappe’ye kadrodaki 4. hücum oyuncusu olduğunu söylemedim. Muhtemelen yanlış anladı. Ben nasıl böyle bir şey söyleyebilirim? Ne demek istediğini bilmiyorum. Zaten elimde 4 hücum oyuncusu bile yok." diyerek Mbappe'nin açıklamasını yalanladı.