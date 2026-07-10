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Kaynak: Haber Merkezi

Yeditepe Üniversitesi'nde yapılan Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde ayetli pankart açan öğrenciye müdahale edildiğine yönelik iddialardan sonra yeni görüntüler ortaya çıktı.

FİZİKSEL MÜDAHALE YOK

Görüntülerde fiziksel müdahale görülmezken, söz konusu öğrencinin yaklaşık 6 dakika süren seremoni bitinceye kadar pankartı taşıdığı görülüyor.

Öğrenci okul yönetimini suçlarken Rektörlük ise gerçekleştirdiği açıklamada olayın öğrenciler arasında meydana geldiğini ve "pankartın içeriğinde yer alan Kur'an-ı Kerim ayetine yönelik olmadığını, kişiye yönelik olduğunu" belirtti.

Buna karşın Yükseköğretim Kurulu (YÖK), gerçekleştirdiği açıklamada "Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır" sözleri sarf edildi.

NE OLMUŞTU?

Yeditepe Üniversitesi mezuniyet töreninde Mustafa Malo isimli öğrenci, Kur'an'da geçen, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetini pankart olarak açtı. Yaşanan olay sonrası öğrenci Mustafa Malo'nun diğer öğrenciler tarafından engellendiği iddia edildi.

Yeditepe Üniversitesi, ortaya atılan iddialar ile ilgili inceleme başlatırken, YÖK ise konuya ilişkin soruşturma başlattı.