Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında İlhan Palut ile yeniden çıkışa geçen Konyaspor, kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan Süper Lig'de günün ilk maçında, Konyaspor taraftarı önünde rahat bir galibiyet aldı.
KONYASPOR KRAMER VE MULEKA İLE İLK YARIDA FARKI AÇTI
Maçın 21. dakikasında Blaz Kramer'in golüyle öne geçen Konyaspor Jackson Muleka ile 28'de farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
GONÇALVES SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyun kontrolünü elinde skoru korumasını bilen Konyaspor 90+2'de Diogo Gonçalves'in golüyle Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.
KONYASPOR SERİYİ 5 MAÇA ÇIKARDI
Bu sonuçla; ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkarak Konyaspor puanını 34'e yükseltti.
Öte yandan 5 hafta kala son sırada yer alan Fatih Karagümrük ise 20 puanda kaldı.