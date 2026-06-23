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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da bir ayrılık resmiyet kazandı.

KONYASPOR AYRILIĞI AÇIKLADI

Yeşil-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren Sırp orta saha oyuncusu Marko Jevtovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Marko. Konyaspor'umuzun formasını 155 kez başarıyla terleten Marko Jevtovic'in sözleşmesi sona ermiştir. Yeşil-beyaz formamızla sahada gösterdiği mücadele için Marko'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

JEVTOVIC KONYA'DA İYİ HATIRLANACAK

Jevtovic, Konyaspor'da uzun yıllar takımın önemli isimlerinden biri oldu. Tecrübeli futbolcu, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 155 karşılaşmada sergilediği istikrarlı performansla taraftarın beğenisini kazandı.