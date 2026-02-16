

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Güneysınır’da yürütülen arazi kontrollerinde, son yağışların ardından toprak neminin ideal seviyelere ulaştığı ve hububat çıkışlarının sağlıklı biçimde sürdüğü bildirildi. Bahar yağışlarının devam etmesi halinde sezon sonunda yüksek verim ve bereketli bir hasat öngörülüyor.

Konya genelinde etkili olan yağmur ve kar yağışları, tarımsal üretim açısından umut verici sonuçlar doğurmaya başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Güneysınır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin sahada yaptığı incelemelerde, ekili hububat alanlarında gelişimin olumlu yönde ilerlediği tespit edildi. Uzmanlar, özellikle kış döneminde kazanılan nemin bitki gelişimi açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

“ÇIKIŞLAR SAĞLIKLI İLERLİYOR”

Teknik personel tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, toprak tavının istenen düzeye geldiği ve ürün çıkışlarının homojen bir şekilde devam ettiği belirtildi. Yapılan değerlendirmelerde, yağışların üretim sezonu adına önemli bir avantaj sağladığı ifade edildi.

Yetkililer, mevcut tabloya ilişkin yaptıkları bilgilendirmede, “Son yağışlarla birlikte toprak nemi ideal seviyeye ulaştı. Hububat çıkışları sağlıklı şekilde ilerliyor” vurgusunda bulundu.

BAHAR YAĞIŞLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Uzmanlara göre önümüzdeki süreçte görülecek bahar yağışları, rekolte üzerinde doğrudan etkili olacak. Yağış rejiminin bu şekilde sürmesi durumunda sezon sonunda hem kalite hem de verim bakımından üreticiyi memnun edecek bir tablo ortaya çıkması bekleniyor.

Tarım teşkilatları, bitki gelişiminin düzenli olarak takip edildiğini ve olası risklere karşı üreticilerin bilgilendirilmeye devam edileceğini belirtiyor.

ÜRETİCİNİN YANINDA KESİNTİSİZ TAKİP

Sahadaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden yetkililer, üretimin her aşamasında çiftçinin yanında olduklarını dile getirerek, teknik destek ve rehberlik faaliyetlerinin sezon boyunca devam edeceğini bildirdi.

Açıklamada, “Üretimin her aşamasında sahadayız, çiftçimizin yanındayız. Toprağın bereketini birlikte büyütmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Mevcut yağışların oluşturduğu olumlu atmosfer, bölge üreticisinde moral ve motivasyonu artırırken; gözler şimdi bahar döneminde gerçekleşecek yeni yağışlara çevrildi. Sürecin bu şekilde ilerlemesi halinde Konya genelinde bereketli bir hasat sezonu yaşanması bekleniyor.