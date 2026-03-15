Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde baca kaynaklı olarak çıktı. Çiftin kaldığı kattaki yatak ve yorganı tutuşturan yangın, kısa sürede evi yoğun dumana boğdu.

Uykuda olan çift dumandan etkilendi.

Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri evde bulunan Sedef Sarıtaş ve eşine müdahale etti. Ancak Sedef Sarıtaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan eşi A.S., ilk olarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ciddiyetini koruyan yaralı, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sedef Sarıtaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin ilk incelemesinde yangının baca kaynaklı olduğu, dumandan zehirlenmenin ölüm nedeni olduğu belirlendi. Yangınla ilgili jandarma tarafından kapsamlı tahkikat başlatıldı.Yetkililer, özellikle kış aylarında baca temizliği ve yangın güvenliği konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.