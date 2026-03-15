Hatay’ın Defne ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Hancağız Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Daireden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.