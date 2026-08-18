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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut ve yeni kira fiyatları nominal olarak artış gösterse de enflasyondan arındırılmış (reel) bazda değer kaybetmeye devam etti. İzmir'de hem konut fiyatlarında hem de kiralarda aylık bazda yaşanan düşüş dikkat çekti.

Gayrimenkul piyasasının yakından takip ettiği Merkez Bankası verileri, sektördeki yavaşlamanın ve reel değer kaybının Temmuz ayında da devam ettiğini ortaya koydu.

KONUT FİYATLARINDA REEL KAYIP YÜZDE 5,1 OLDU

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında sınırlı bir artış göstererek 234,8 seviyesine ulaştı.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 25,0 oranında artarken; aynı dönemde enflasyon etkisinden arındırıldığında reel olarak yüzde 5,1 oranında azalış gösterdi. Bu durum, konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun gerisinde kaldığını tescilledi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM: İZMİR'DE FİYATLAR GERİLEDİ

Temmuz 2026 döneminde üç büyük ildeki konut fiyat değişimleri incelendiğinde tablo şu şekilde şekillendi:

İstanbul: Aylık yüzde 2,7, yıllık yüzde 27,7 artış

Ankara: Aylık yüzde 2,2, yıllık yüzde 26,6 artış

İzmir: Aylık bazda yüzde 0,5 oranında azalış, yıllık yüzde 23,1 artış

KONUT FİYATLARININ EN ÇOK ARTTIĞI BÖLGE DOĞU ANADOLU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre, konut fiyatlarında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 35,5 ile Doğu Anadolu'da (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş) yaşandı. En düşük yıllık artış ise yüzde 16,4 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde gözlemlendi.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ (YKKE): KİRALARDA DA REEL DÜŞÜŞ

Merkez Bankası, yeni kiralanan konutlardaki fiyat hareketlerini ölçen Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini de paylaştı. Buna göre YKKE, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9, geçen yılın aynı ayına göre ise nominal olarak yüzde 28,4 arttı. Ancak kira fiyatları da tıpkı konut fiyatları gibi enflasyonun gerisinde kalarak reel bazda yüzde 2,6 oranında düşüş kaydetti.

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ KİRA HAREKETLİLİĞİ

Yeni kiracı kira endeksinde üç büyük ildeki değişimler şu şekilde ölçüldü:

İstanbul: Aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,4 artış

Ankara: Aylık yüzde 2,2 yıllık yüzde 28,6 artış

İzmir: Aylık bazda yüzde 1,8 oranında azalış, yıllık yüzde 26,3 artış

Bölgesel bazda incelendiğinde ise kiralarda en yüksek yıllık artış yüzde 35,0 ile Karadeniz'de (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) görülürken; en düşük artış yüzde 18,8 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde kayıtlara geçti.