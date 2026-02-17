Merkez Bankası tarafından paylaşılan verilere göre; kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini gösteren Konut Fiyat Endeksi 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 artarak 211,8 seviyesine geldi.

Enflasyon oranına göre gerileme gerçekleşti. Endeks, yıllık bazda nominal olarak yüzde 27,7 artış yaşarken, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,3 oranında düşüş yaşadı.

Bu noktada konut fiyatlarında enflasyona göre sınırlı gerileme gerçekleşti.

Endeks, yıllık bazda nominal olarak yüzde 27,7 artış kaydederken, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,3 oranında azaldı. Böylece konut fiyatlarında enflasyona göre sınırlı gerileme yaşadı.

YILLIK BAZDA ANKARA, AYLIK BAZDA İZMİR

Üç büyük ilde ise ocak ayında konut fiyatları şu şekilde oldu;

İstanbul’da yüzde 3,1

Ankara’da yüzde 3,5

İzmir’de yüzde 3,7

Yıllık bazda ise artış şu şekilde belirlendi;

İstanbul’da yüzde 28,7

Ankara’da yüzde 31,7

İzmir’de yüzde 29,0