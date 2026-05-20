Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

A Milli Futbol Takımı’nın yıllar sonra Dünya Kupası bileti almasının ardından yeniden gündeme gelen “Milli Takım marşı” tartışmalarına Tarkan da dahil oldu. Daha önce “Bir Oluruz Yolunda” marşıyla hafızalara kazınan sanatçı, yeni bir marş hazırlayacağı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Tarkan, stüdyoda yeni projeler üzerinde çalıştığını belirtirken, bunların arasında Milli Takım için yeni bir şarkı olmadığını söyledi.

“YENİSİNİ YAZMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK”

Ünlü sanatçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Harıl harıl çalışıyorum stüdyomda. Güzellikler geliyor. Bu güzelliklerden biri milli takım şarkısı değil bu arada. ‘Bir oluruz yolunda’ gibi bir marş yazmışım bir kere ve yenisini yazmak gibi bir niyetim, düşüncem de yok. En azından kendi adıma gerekli bulmuyorum böyle bir şeyi.”

“KALPTE BİR OLALIM”

Tarkan, hangi marşın kullanılacağı tartışmalarına da takılmadığını belirterek, önemli olanın Milli Takım’ın başarısı olduğunu vurguladı.

Sanatçı açıklamasında, “Milli takımımız başarılarıyla bizleri mutlu etsinler, gururlandırsınlar ve tek yürekte buluştursunlar yeter bana” ifadelerini kullandı.

Tarkan ayrıca, “O gün geldiğinde yazılmış bütün marşlar çalsın hatta. El ele kutlayalım milli takımın başarısını. Yani sözde değil, kalpte ‘bir olalım’ milli takımın yolunda” dedi.