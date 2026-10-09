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Kaynak: İHA

Kaza, Aydın-İncirliova yolu Kızılcaköy mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AFG 097 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kaza ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, saplık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü S.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.