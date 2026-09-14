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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Konak Rıhtımı İşletmesinin 36 yıllık işletme hakkının devrine ilişkin özelleştirme ihalesinde açık artırma aşamasına geçildi ancak 4 milyar 593 milyon liralık başlangıç bedelini artıran teklif çıkmadı. Beş isteklinin de ihaleden çekilmesiyle özelleştirme ihalesi iptal edildi.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Konak Rıhtımı İşletmesinin 36 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik nihai pazarlık görüşmesinde, açık artırma aşamasında teklif veren çıkmadı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda (ÖİB) gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmelerine, Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ, DOF Robotik Sanayi AŞ, Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ, YDKÇMS Ortak Girişim Grubu ile İZMİR–NSI–ETAŞ Ortak Girişim Grubu olmak üzere 5 istekli katıldı.

Yazılı tekliflerin alınması ve elemeli turların tamamlanmasının ardından açık artırma aşamasına geçildi.

Açık artırmanın başlangıç tutarı 4 milyar 593 milyon lira olarak belirlenirken, katılımcıların tamamının açık artırma aşamasında ihaleden çekilmesi ve teklifin artırılmaması üzerine ihale iptal edildi.