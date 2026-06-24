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Kaynak: AA

Yunanistan'da lokanta, kafe ve turizm sektörü çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 24 saatlik iş bırakma eylemi başlattı.

Lokanta, Kafe ve Turizm Çalışanları Federasyonunun (POEET) çağrısı üzerine harekete geçen sektör çalışanlarının bir kısmı, bugün itibarıyla greve gitti.

POEET tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, sektördeki mevcut sorunlara dikkat çekildi. Açıklamada, turizm ve gastronomi alanında günlük mesai sürelerinin yer yer 13 saati bulduğu vurgulandı. Ayrıca, özellikle yaz sezonunda belirli süreli sözleşmelerle istihdam edilen personellerin, kış aylarında ciddi bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Yaşadıkları hak kayıplarına ve zorlu çalışma şartlarına karşı seslerini duyurmak isteyen sektör temsilcileri, kitlesel bir protesto düzenledi. Çok sayıda çalışan, başkent Atina'da bulunan Çalışma Bakanlığı binası önünde bir araya gelerek taleplerini dile getirdi.