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Kaynak: Haber Merkezi

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle gözaltına alınıp bırakılan komedyen Tuba Ulu, bugün karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Kadınlara karşı pozitif ayrımcılıkla yaklaştığını belirten Ulu, savunmasında, "Türkiye’de yaşayan ve her alanda mücadele eden bir kadın olarak bu suçlamayı kabul etmiyorum. Söz konusu suçu işlemem mümkün değildir. Mesleğimde de böyle bir eylem gerçekleştirmedim" dedi. Mahkeme Ulu'ya 5 ay hapis cezası verirken hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre İstanbul'da görülen davada mahkeme, Ulu'yu "Tarihi milli manevi değerlere hakaret" gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Ulu, Türkiye'de yaşayan ve her alanda mücadele eden bir kadın olarak kadınları aşağılamasının söz konusu olamayacağını belirtti. Gösterilerinde kadınlardan yana bir tutum benimsediğini söyleyen Ulu, beraatini talep etti.

Ulu'nun avukatı ise mütalaanın ifade özgürlüğünü gözetmediğini savunarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi kararlarını hatırlattı. Avukat, müvekkilinin kadınları aşağılamayı değil, tam tersine kadınlardan yana bir yaklaşım sergilemeyi amaçladığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma giren stand-up gösterisindeki bir kesit üzerine Tuba Ulu hakkında soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış; daha sonra yaptığı açıklamada kullandığı ifadelerin sınırı aşmış olabileceğini belirterek kamuoyundan özür dilemişti. Savcılık, Ulu hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.