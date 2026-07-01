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Kaynak: AA

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, kadrosunu Makana Baku ile güçlendirdi.

Yeşil-siyahlı kulüp, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Alman futbolcu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Makana Baku arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ATROMİTOS'TA BAŞARILI SEZON

Geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Atromitos forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda 40 maça çıktı ve 13 gol kaydederek dikkat çeken bir performans sergiledi.

Kocaelispor, tecrübeli futbolcunun hücum hattına önemli katkı sağlamasını hedefliyor.