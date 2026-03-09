Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Eyüpspor ile Kocaelispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Kocaelispor’a galibiyeti getiren gol karşılaşmanın henüz 6. dakikasında geldi.

SERDAR DURSUN PENALTIDAN ATTI

Kocaelispor’un kazandığı penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun, hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın kalan bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken Kocaelispor skoru koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

KOCAELİSPOR KÖTÜ SERİYİ BİTİRDİ

Son iki haftadır kaybeden Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor bu sonuçla kötü seriye son vererek puanını 33'e yükseltti.

Eyüpspor ise 22 puanda küme hattının hemen üzerinde yer aldı.