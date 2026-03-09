Yeniçağ Gazetesi
Milli takıma dönmeyi çoktan hak etti: Montella'dan davet bekliyor

Milli takıma dönmeyi çoktan hak etti: Montella'dan davet bekliyor

A Milli Takım’ın Dünya Kupası yolunda 26 Mart’ta oynayacağı kritik Romanya maçı öncesi aday kadro heyecanı başladı. Birçok futbolcu adını Montella’nın açıklayacağı listede görmek isterken uzun süre sonra geri dönmesi beklenen bir isim dikkat çekiyor.

Dünya Kupası yolunda Romanya ile 26 Mart'ta oynayacağımız büyük maç yaklaşırken aday kadro heyecanı da arttı.

MONTELLA ADAY KADROYA KİMLERİ ÇAĞIRACAK?

İki play-off aşamasını geçmemiz halinde olası bir Dünya Kupası yolculuğunda yer almak isteyen futbolcuların gözü kulağı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın açıklayacağı kadroda.

DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ PERFORMANSLARA YANSIDI

Birçok futbolcu bu sezon yalnızca kulüpleri için değil aynı zamanda Dünya Kupası öncesi milli formayı kapmak için ekstra mücadele ederken yaşadığı bir şansızlık sonucu uzun süre davet alamayan bir isim özellikle dikkat çekiyor.

OZAN KABAK YENİDEN KENDİNİ İSPATLADI

Bundesliga’da Hoffenheim formasıyla istikrarlı bir performans ortaya koyan Ozan Kabak, 2024’te Avrupa Şampiyonası öncesi İtalya ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı ağır sakatlık sonrası yeniden kendini ispatlamayı başardı.

ÜZÜCÜ SAKATLIKTAN TAM 502 GÜN SONRA SAHALARA DÖNDÜ

4 Haziran 2024’te oynanan milli maçta çapraz bağlarının kopmasının ardından EURO 2024’ü kaçıran ve 502 sahalardan uzak kalan Ozan Kabak beklentilerin üzerinde bir form grafiğiyle geri döndü.

HOFFENHEIM'IN BAŞARISINDA KİLİT ROL OYNUYOR

Çoğu futbolcunun kariyerinin çöküşüne neden olan bu sakatlıktan güçlü bir şekilde çıkan 25 yaşındaki stoper, Bundesliga’da üçüncü sırada yer alan Hoffenheim’ın başarısında başrol oynadı.

BUNDESLIGA'DA AYIN OYUNCU ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

Bu sezon ligde 16 maça çıkan ve 4 gol atan Ozan Kabak performansının zirvesinde yer alıyor. Bunun en büyük ispatı da Bundesliga’da şubat ayının en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterilmesi.

Hoffenheim’ın Şampiyonlar Ligi bileti almaya yaklaşmasında kilit rol üstlenen Ozan Kabak’ın şimdi de A Milli Takım’a geri dönerek Dünya Kupası yolunda yeniden ay-yıldızlı formaya katkı sunması bekleniyor.

Henüz Vincenzo Montella’nın aday kadroya kimleri çağıracağı belli olmasa da İtalyan teknik adamın Ozan Kabak’a yeniden milli davet göndermesine kesin gözüyle bakılıyor.

