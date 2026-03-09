Yeniçağ Gazetesi
09 Mart 2026 Pazartesi
Çılgın Türk bunu da yaptı: Youtuber gençten sanal F-16 eğitimi

Amasya’da yaşayan bir Youtuber genç, çatı katında oluşturduğu stüdyosundan sanal ortamda F-16 savaş uçağı kullanma eğitimi vermeye başladı.

Sinan Başhan
’Aloske gang’ kullanıcı adlı Youtuber’ın, arkadaşının hediye ettiği joysticki kullanarak uçak simülatörüyle gerçekleştirdiği uçuşlar kısa sürede gündem olmaya başladı.

F-16 savaş uçağına merak saldı

Üniversite mezunu Youtuber, hayatında hiç görmediği F-16 savaş uçağına merak saldı.

Yaptığı araştırmaların ardından internette uçuş programı satın aldı.

Kurgusunu kavradığı uçuşları hesabından takipçileriyle canlı yayında paylaşıp öğretmeye başladı.

İlk paylaşımında savaşan şahinin simülatöründeki sistemlerin aktif edilerek kalkış prosedürlerini bir dakika içinde özetleyen genç adam, ikinci paylaşımda füzelerin ateşlenip tekrar üsse dönüşündeki her detayı takipçilerine aktardı.

Sıcak gelişmelerden ilham aldı, binlerce kişiye öğretmeye başladı

Orta Doğu’da yaşanan sıcak gelişmelerden ilham alarak yaptığı canlı yayınlar kısa sürede gündem olmaya başlayan 28 yaşındaki genç, "F-16 pilotu olmak herkesin hayalidir. Ama biz olamadık. Böyle bir yola girdik.

Gençler de uçuşları çok seviyor. Birebir simülasyon kullanarak binlerce kişiye öğretmeye başladım" dedi.

"Göreve hazırız. Gerekirse mancınık bile kullanırız"

Kiralık evin çatı katındaki stüdyosundan binlere ulaşan genç, "Babam bana arabasını vermezken arkadaşım joystick hediye etti. Onunla öğrendim.

Sanal filoda 7, 8 uçakla uçuyoruz. Suriye operasyonları düzenliyoruz. Devletimiz isterse göreve hazırız. Gerekirse mancınık bile kullanırız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
