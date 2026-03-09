Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş

Güvenli liman olarak tabir edilen ons altın ve gümüşte ise yükselişler yaşanmazken bir miktar geri çekilme görüldü. Ons altın yüzde 1 düşüş yaşayarak 5 bin 87 dolar seviyelerine düştü. Gümüş ise 83 dolar bandına indi. Bitcoin tarafında da sert satışlar görüldü. 67 bin dolar seviyelerine kadar Bitcoin düştü.