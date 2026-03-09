Yeniçağ Gazetesi
09 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş

Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş

Piyasalar, İran'da Mücteba Hamaney’in yeni dini lider seçilmesiyle adeta şoka girdi. Savaş tamtamları eşliğinde Brent petrol %25’lik dev sıçrayışla 119 dolara ulaşarak rekor kırarken, güvenli liman altın ve gümüşte beklenmedik bir çekilme yaşandı

Süleyman Çay Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş - Resim: 1

ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomik piyasaları etkilemeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından Brent petrolde yaşanan artış bugün rekor seviyelere geldi. Son olarak İran, öldürülen Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney’i yeni dini lider olarak seçti.

1 13
Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş - Resim: 2

Gece saatlerinde bu haberin ardından ekonomik piyasalarda sert hareketler görüntü. Piyasalarda tek sert yükseliş hareketini gösteren ise Brent petrol oldu. Petrol fiyatları yüzde 25 üstünde bir yükseliş göstererek 119 dolar seviyelerine kadar geldi.

2 13
Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş - Resim: 3

Güvenli liman olarak tabir edilen ons altın ve gümüşte ise yükselişler yaşanmazken bir miktar geri çekilme görüldü. Ons altın yüzde 1 düşüş yaşayarak 5 bin 87 dolar seviyelerine düştü. Gümüş ise 83 dolar bandına indi. Bitcoin tarafında da sert satışlar görüldü. 67 bin dolar seviyelerine kadar Bitcoin düştü.

3 13
Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş - Resim: 4

Piyasalarda peki son durum ne? İşte sabah saatlerinde Kapalıçarşı altın, döviz ve Brent petrol fiyatları şu şekilde oldu;

4 13
Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş - Resim: 5

Brent petrol: 113 dolar

5 13
Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş - Resim: 6

Ons altın: 5 bin 87 dolar

Ons gümüş: 83,13 dolar

6 13
Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş - Resim: 7

Dolar: 44 dolar

Euro: 50,84

Bitcoin: 67 bin 134 dolar

7 13
Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş - Resim: 8

Kapalıçarşı altın fiyatlarında durum ise şu şekilde oldu;

Gram altın

Alış: 7 bin 307 TL

Satış: 7 bin 411 TL

8 13
Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş - Resim: 9

Çeyrek altın

Alış: 11 bin 973 TL

Satış: 12 bin 85 TL

9 13
Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş - Resim: 10

Yarım altın

Alış: 23 bin 946 TL

Satış: 24 bin 163 TL

10 13
Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş - Resim: 11

Tam altın

Alış:47 bin 774 TL

Satış: 48 bin 105 TL

11 13
Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş - Resim: 12

Gramse altın

Alış: 118 bin 984 TL

Satış: 120 bin 264 TL

12 13
Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş - Resim: 13
13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro