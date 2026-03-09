ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomik piyasaları etkilemeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından Brent petrolde yaşanan artış bugün rekor seviyelere geldi. Son olarak İran, öldürülen Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney’i yeni dini lider olarak seçti.
Piyasalarda 'yeni Hamaney' şoku: Yüzde 25 yükseldi... Ne altın ne de gümüş
Piyasalar, İran'da Mücteba Hamaney’in yeni dini lider seçilmesiyle adeta şoka girdi. Savaş tamtamları eşliğinde Brent petrol %25’lik dev sıçrayışla 119 dolara ulaşarak rekor kırarken, güvenli liman altın ve gümüşte beklenmedik bir çekilme yaşandıSüleyman Çay
Gece saatlerinde bu haberin ardından ekonomik piyasalarda sert hareketler görüntü. Piyasalarda tek sert yükseliş hareketini gösteren ise Brent petrol oldu. Petrol fiyatları yüzde 25 üstünde bir yükseliş göstererek 119 dolar seviyelerine kadar geldi.
Güvenli liman olarak tabir edilen ons altın ve gümüşte ise yükselişler yaşanmazken bir miktar geri çekilme görüldü. Ons altın yüzde 1 düşüş yaşayarak 5 bin 87 dolar seviyelerine düştü. Gümüş ise 83 dolar bandına indi. Bitcoin tarafında da sert satışlar görüldü. 67 bin dolar seviyelerine kadar Bitcoin düştü.
Piyasalarda peki son durum ne? İşte sabah saatlerinde Kapalıçarşı altın, döviz ve Brent petrol fiyatları şu şekilde oldu;
Brent petrol: 113 dolar
Ons altın: 5 bin 87 dolar
Ons gümüş: 83,13 dolar
Dolar: 44 dolar
Euro: 50,84
Bitcoin: 67 bin 134 dolar
Kapalıçarşı altın fiyatlarında durum ise şu şekilde oldu;
Gram altın
Alış: 7 bin 307 TL
Satış: 7 bin 411 TL
Çeyrek altın
Alış: 11 bin 973 TL
Satış: 12 bin 85 TL
Yarım altın
Alış: 23 bin 946 TL
Satış: 24 bin 163 TL
Tam altın
Alış:47 bin 774 TL
Satış: 48 bin 105 TL
Gramse altın
Alış: 118 bin 984 TL
Satış: 120 bin 264 TL