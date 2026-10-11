Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Kocaelispor maç sonu yaptığı paylaşımla penaltılarının verilmediğine dikkat çekti.

KOCAELİSPOR'DAN PENALTI İSYANI: 'YORUM YOK'

Körfez ekibi, ikinci yarıda Metehan Altunbaş'ın Nübel ile girdiği pozisyonu paylaşarak "Yorum yok" ifadelerini kullandı.

Yorum yok. https://t.co/rIKn0mWp56 — Kocaelispor (@Kocaelispor) October 11, 2026

'KIRMIZI KART VE PENALTI NET GÖZÜKÜYOR'

Öte yandan pozisyonun içindeki isim Metehan Altunbaş ise maç sonu yaptığı açıklamada, “Dişe diş bir mücadele oldu. Elimizden gelen her şeyi verdik. Puanla da dönebilirdik, o mücadeleyi gösterdi. Pozisyona anlam veremiyorum, ben anlayamadım. Vicdana bırakıyorum. Net bir şekilde belli oluyor. Gerekli şekilde izlenilseydi kırmızı kart ve penaltı net gözüküyor." dedi.