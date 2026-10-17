Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kocaeli'de devam eden sağanak yağışların ardından Kandıra'da su baskını riskine karşı tahliye kararı alındı. Namazgah Barajı'ndan Sarısu Deresi'nin denizle buluştuğu noktaya kadar uzanan bölgede yaşayan vatandaşlara güvenli alanlara geçmeleri yönünde çağrı yapıldı.

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, kararın meteorolojik veriler ile AFAD ve İSU'nun uyarıları doğrultusunda alındığını belirtti. Kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin de bölgedeki vatandaşları bilgilendirmek için çalışmalara başladığı bildirildi.

TAHLİYE VE KONAKLAMA DESTEĞİ SAĞLANACAK

Erol Ölmez yapılan açıklamayı şu sözlerle duyurdu:

“Dere yatağına yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın, tedbir amacıyla daha güvenli bölgelere geçmeleri, can ve mal güvenlikleri açısından hayati önem taşımaktadır.

Kolluk kuvvetlerimiz ve Zabıta Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla sahada çalışmalarına başlamıştır. Tahliye ve konaklama desteği sağlanacaktır. Vatandaşlarımız, belediyemize ait araçlarla gitmek istedikleri güvenli noktalara ulaştırılacak; konaklayacak yeri bulunmayan hemşehrilerimiz ise Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin misafirhanelerinde ve belediye tesislerinde misafir edilecektir.

Önemle hatırlatıyoruz: Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin üzerindedir. Lütfen yapılan uyarıları dikkate alalım ve gerekli tedbirleri gecikmeden alalım.”