İspanya’nın Endülüs bölgesinde, Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu ölü sayısının 21'ye yükseldiği belirtildi.

Yerel kaynaklara göre, Malaga’dan Madrid’e giden hızlı trenin Adamuz beldesi yakınlarında üç vagonu raydan çıktı. Aynı anda karşı hatta ilerleyen başka bir tren, devrilen vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldı ve bazı vagonları yan yattı.

İspanya resmi haber ajansı EFE, ilk trende 317, ikinci trende ise 100 yolcunun bulunduğunu bildirdi. Bölgeye çok sayıda acil sağlık ekibi ile mobil yoğun bakım üniteleri sevk edilirken, kazaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.