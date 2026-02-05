Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünlerde yaşanan olaylar sonrası taraftarlar gözaltına alınmıştı.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Konuyu titizlikle takip ettiklerini ifade eden bir yazılı açıklamada bulunan Beşiktaş, taraftarların ilgili makamlarla kurulan temaslar sonrası serbest bırakılacağını açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kocaelispor'la oynadığımız maçta tribünlerde meydana gelen üzücü hadiseler, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz olayların başlangıcından itibaren Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulu Üyelerimizin ilgili makamlarla kurduğu temaslar neticesinde taraftarlarımız birazdan serbest bırakılacaktır.

En büyük önceliğimiz, her zaman her yerde taraftarlarımızın güvenliği ve esenliğidir.

Evlerine dönmekte olan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Her bir taraftarımız evine sağ salim ulaşana dek süreç tarafımızca yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

GÖZALTINA ALINAN TARAFTARLAR SERBEST BIRAKILDI

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kocaeli'de gözaltına alınan 15 Beşiktaş taraftarı serbest bırakıldı. Beşiktaş yöneticileri Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam emniyetten ayrılarak İstanbul’a doğru yola çıktı.