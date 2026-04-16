Kaza, Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı Santral rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıklarda bekleyen H.Ö. idaresindeki 41 ARZ 428 plakalı Opel marka otomobilin arkasından gelen E.İ. idaresindeki 77 AZ 512 plakalı Tofaş marka otomobil aracın frenlerinin tutmaması sonucu aracı tıraşlayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bariyerlere sıkıştı. Yolda diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



Otomobil sürücüsü H.Ö., "Ben ışıklarda bekliyordum, arkadan hızla bir araç geldi sonra bir ses duydum, yanımda sıkışmıştı araç" dedi.