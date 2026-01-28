Kocaeli’de güvenlik güçleri tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında firari bir hükümlü yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmenin, uzun süredir saklandığı adres tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Milli İstihbarat Teşkilatı, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütüldü.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen D.Ç.’nin İzmit ilçesinde bir evde gizlendiği belirlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari hükümlünün binanın çatısına çıkarak saklanmaya çalıştığı tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanan D.Ç., gözaltına alındı.

Yakalanan ihraç üsteğmenin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmesi bekleniyor.