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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı KOSKEM, vatandaşların deniz keyfinin kabusa dönmemesi için plajlardaki mesaisine aralıksız devam ediyor. Cankurtaran kuleleri, jet skiler ve zodyak botlarla sahil şeridini anlık olarak takip eden ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tetikte bekliyor.

Cankurtaran ekiplerinin raporuna göre, 5-12 Temmuz tarihleri arasında yoğun bir mesai harcandı. Bu süreçte akıntıya kapılarak veya derinliği ayarlayamayarak tehlike atlatan Cebeci'de 19, Bayramoğlu'nda 15, Darıca'da ise 4 vatandaş ekiplerin zamanında müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

Son bir haftada hayata tutunan 38 kişiyle birlikte, Kocaeli genelindeki sahillerde sezon başından bu yana kurtarılan toplam kişi sayısı 191 olarak kayıtlara geçti.

Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, hayati tehlikelerin önüne geçilebilmesi için kurallara uyulmasının önemi vurgulandı. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği adına mutlaka cankurtaran hizmeti sunulan resmi plajları tercih etmelerini, denizdeki uyarı bayraklarının renklerine dikkat etmelerini ve görevlilerin yönlendirmelerine kesinlikle uymalarını talep etti.