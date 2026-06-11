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Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin güncel nüfus verilerini paylaştı. Resmi rakamlara göre ülke nüfusu, geçen yıla oranla yüzde 0,36'lık bir artış göstererek 11 milyon 867 bin 634 kişiye ulaştı. Öte yandan başkent Brüksel'in nüfus büyümesinde dikkat çekici bir durgunluk kaydedildi.

Açıklanan veriler, başkentteki nüfus hareketliliğinin neredeyse tamamen durduğunu gözler önüne serdi. Brüksel Başkent Bölgesi'nin nüfusu 1 Ocak 2025'te 1 milyon 255 bin 795 iken, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 1 milyon 255 bin 834'e yükseldi. Başkentin nüfusu koca bir yıl içinde yalnızca 39 kişi artış gösterdi. Bu sembolik yükseliş, bölge genelinde 2025 yılı boyunca net bir nüfus durgunluğu yaşandığını ortaya koydu.

Belçika genelindeki nüfus artışının temel dinamiğini, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine göç hareketleri oluşturdu. Ülkede 2025 yılı boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı doğanların sayısını geride bıraktığı için doğal nüfus dengesi eksi düzeyde gerçekleşti. Doğal nüfus azalışına rağmen, ülkeye yönelen uluslararası göç fazlası 47 bin 562 kişi olarak kaydedildi ve Belçika'nın toplam nüfusundaki büyüme tamamen bu göç dalgası sayesinde sağlandı.

Ülke içindeki nüfus artış hızında bölgeler arasında belirgin farklar gözlemlendi. Belçika'da bölgesel bazda en hızlı nüfus artışı yüzde 0,49'luk oranla Flaman Bölgesi'nde görülürken, Valon Bölgesi'nin nüfusu ise yüzde 0,23 oranında artış kaydetti.

Statbel'in radarındaki bir diğer önemli veri ise yaş grafiği oldu. Belçika nüfusu yaşlanma trendini bu dönemde de sürdürdü. 1 Ocak 2026 verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 20,67'sini 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturuyor.