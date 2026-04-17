Koç Holding bünyesinde olan Aygaz, küresel lojistik ağını ve operasyonel gücünü artırmak hedefiyle dev bir yatırıma imza attı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı duyuruda, LPG taşımacılığı ve ticaretindeki etkinliğini pekiştirecek iki adet yeni nesil LPG gemisi için sözleşme imzaladığını açıkladı.

YATIRIMIN KAPSAMI VE MALİYETİ

Aygaz, tedarik zincirinde katma değer yaratmak amacıyla VLGC (Very Large Gas Carrier) sınıfında, çevre dostu çift yakıtlı (dual-fuel) özelliğine sahip iki büyük gemi satın alıyor.

HD Hyundai Samho’ya ait gemi başına yaklaşık 117 milyon dolar tutarında. Olası teknik modifikasyonlarla birlikte yaklaşık 234 milyon dolara toplam yatırım geliyor. Ödeme ise teslimat tarihlerine kadar taksitler halinde ödenecek

Yeni gemilerin filoya dahil olmasıyla Aygaz’ın uluslararası deniz taşımacılığındaki kapasitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Birinci gemi 2028 yılının son çeyreği, ikinci Gemi: 2029 yılının ikinci çeyreğinde alınacak.

GİZLİLİK VE STRATEJİK SÜREÇ

Şirket, yatırım süreciyle ilgili önemli bir detayı da paylaştı. Üretici firma ile ilk olarak 12 Mart 2026 tarihinde bir niyet mektubu imzalandığı, ancak ticari rekabet ve şirket menfaatlerini korumak adına bu bilginin paylaşılmasının ertelendiği belirtildi. Tarafların nihai anlaşmaya varmasıyla birlikte, resmi açıklama kamuoyuyla paylaşıldı.