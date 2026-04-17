Son anket Gündemar'dan: Yüzde 92'lik oran gündem oldu

Katılımcılara, “Size göre gençleri suça iten en önemli neden hangisidir?” sorusu yöneltildiğinde ilk sırada ekonomik nedenler yer aldı.

Katılımcıların yüzde 33’ü gençleri suça iten en önemli nedenin işsizlik ve ekonomik sorunlar olduğunu belirtti. Bunu yüzde 27 ile aile ve sosyal çevre, yüzde 17 ile madde kullanımı, yüzde 11 ile denetim ve yaptırım eksikliği ve yüzde 10 ile eğitim sistemindeki sorunlar takip etti.