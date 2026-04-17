Son anket Gündemar'dan: Yüzde 92'lik oran gündem oldu

Şanlıurfa'da 19 yaşındaki Ömer Ket eski lisesini pompalı tüfekle basarak 16 kişiyi yaraladı. Bir gün sonra Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okuduğu ortaokulu basarak 10 kişiyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı. GÜNDEMAR Araştırma’nın 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında, 60 ilde 2.255 kişi ile gerçekleştirdiği son anketinde gençler arasında suç ve şiddet eğilimini araştırdı.
Derleyen: Fatih Ergin
Son ankette katılımcılara, “Türkiye’de gençlerin geleceğe umutla baktığı görüşüne ne ölçüde katılıyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 77’si bu görüşe katılmadığını belirtirken, yalnızca yüzde 10’u gençlerin geleceğe umutla baktığını düşünüyor.
Bir diğer soruda katılımcılara “Size göre gençlerde artan umutsuzluk, ileride en çok hangi soruna yol açabilir?” sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 59’u, gençlerde artan umutsuzluğun en çok suç ve şiddetin artmasına yol açabileceğini düşünüyor. Bunu yüzde 16 ile toplumdan kopuş, yüzde 11 ile beyin göçü ve yüzde 10 ile madde kullanımı izliyor.
Anketin en çarpıcı bulgularından biri, gençler arasındaki suç ve şiddet eğilimine ilişkin soruda ortaya çıktı. “Gençler arasında suç ve şiddet eğiliminin son dönemde nasıl değiştiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 92’si ‘arttı’ yanıtını verdi.
“Değişmedi” diyenlerin oranı yüzde 6, “azaldı” diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 2 oldu.
GENÇLER ARASINDA SUÇ VE ŞİDDET EĞİLİMİNİN ARTTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Katılımcılara, “Size göre gençleri suça iten en önemli neden hangisidir?” sorusu yöneltildiğinde ilk sırada ekonomik nedenler yer aldı.
Katılımcıların yüzde 33’ü gençleri suça iten en önemli nedenin işsizlik ve ekonomik sorunlar olduğunu belirtti. Bunu yüzde 27 ile aile ve sosyal çevre, yüzde 17 ile madde kullanımı, yüzde 11 ile denetim ve yaptırım eksikliği ve yüzde 10 ile eğitim sistemindeki sorunlar takip etti.
Ankette katılımcılara, “Yaşadığınız yerde kendinizi ne kadar güvende hissediyorsunuz?” sorusu da yöneltildi. Sonuçlar, toplumun güvenlik hissi bakımından tam anlamıyla ikiye bölündüğünü gösteriyor.
Katılımcıların yüzde 51’i yaşadığı yerde kendisini güvende hissettiğini söylerken, yüzde 49’u güvende hissetmediğini belirtiyor.
“Son bir yıl içinde yaşadığınız çevrede suç olaylarının son dönemde nasıl değiştiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar da güvenlik kaygısının neden bu kadar büyüdüğünü açık biçimde gösteriyor.
Katılımcıların yüzde 79’u suç olaylarının arttığını belirtirken, yüzde 15’i değişmediğini, yalnızca yüzde 5’i azaldığını ifade ediyor.
Ankette katılımcılara, “Türkiye’de suç işleyenlerin yeterince cezalandırıldığına inanıyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Bu soruda ortaya çıkan sonuç, ceza sistemine duyulan güvenin oldukça zayıf olduğunu gösteriyor.
Katılımcıların yüzde 85’i suç işleyenlerin yeterince cezalandırılmadığı görüşünde. Buna karşılık yalnızca yüzde 14’lük bir kesim yeterince cezalandırıldıklarına inanıyor.
Anketin en net mesajlarından biri de devletin suç ve şiddetle mücadele kapasitesine ilişkin değerlendirmede ortaya çıkıyor. Katılımcılara, “Devletin suç ve şiddetle mücadeleye yönelik önlemlerini ne ölçüde yeterli buluyorsunuz?” sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 70’i devletin bu alandaki önlemlerini yetersiz bulduğunu ifade etti. Yüzde 16’sı yeterli bulduğunu, yüzde 12’si ise ne yeterli ne yetersiz bulduğunu belirtti.
Ocak 2026 verileri, Türkiye toplumunda güvenlik kaygısının büyüdüğünü, suç olaylarının arttığı yönündeki kanaatin güçlendiğini ve özellikle gençler arasında suç ve şiddet eğilimine ilişkin çok güçlü bir toplumsal alarm oluştuğunu ortaya koydu.
Kamuoyu, gençlerdeki umutsuzluk ile suç ve şiddet arasında doğrudan bağ kuruyor; bu sorunun temel nedenlerini ise öncelikle ekonomik darboğaz, aile ve sosyal çevre ile madde kullanımı ekseninde değerlendiriyor.
Aynı zamanda ceza sistemine duyulan güvenin zayıf olması ve devletin mücadele kapasitesinin yetersiz bulunması, toplumun meseleyi yalnızca asayiş değil, aynı zamanda adalet ve kamu otoritesi sorunu olarak gördüğünü düşündürüyor. Anketin ortaya koyduğu temel mesaj açık.
Toplum, suç ve şiddet karşısında daha etkili, daha görünür ve daha güven veren bir mücadele talep ediyor.