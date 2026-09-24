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UEFA Uluslar Ligi'nde yeni teknik direktörleriyle ilk maçlarına çıkan Hollanda ile Almanya Amsterdam'da karşı karşıya geldi.

Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya galibiyete çok yaklaşsa da Xavi Hernandez'in ekibi son dakika golüyle puanı kurtardı.

Hollanda maça enerjik başlarken, Virgil van Dijk'ın ağlara gönderdiği top yapılan VAR incelemesinin ardından gol değeri kazanmadı.

ALMANYA NMECHA'NIN TARTIŞMALI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmada dengeyi bozan taraf Almanya oldu. 32. dakikada Joshua Kimmich'in oyunu kanada açmasının ardından Philipp Treu'nun yerden ortasında Karim Adeyemi istediği vuruşu yapamadı.

Boşta kalan topu yakın mesafeden tamamlayan Felix Nmecha, Almanya'yı 1-0 öne geçirdi.

🇩🇪 Almanya, Felix Nmecha’nın attığı golle skoru 1-0’a getirdi. pic.twitter.com/kNEjhAfqN1 — A Spor (@aspor) September 24, 2026

Bu gol, öncesinde Brobbey'nin sakatlanarak kendini yere bırakmasından dolayı Hollandalı oyuncuların topun dışarı atılmasını beklemesine karşılık Almanya'nın atağa devam etmesi nedeniyle tartışma yarattı.

Almanya gol sonrası sevinirken Hollandalı futbolcular soluğu hakemin yanında aldı. Maçta kısa süreliğine tansiyon yükseldi.

ADEYEMI NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

Almanya, ilk yarının sonlarına doğru farkı ikiye çıkarma fırsatı da yakaladı. Hızlı gelişen hücumda Nathaniel Brown'ın pasıyla kale önünde tek vuruş deneyen Adeyemi, topu üstten auta gönderdi. İlk yarı Almanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

TER STEGEN HOLLANDA'YA GEÇİT VERMEDİ

İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Hollanda'nın karşısına Marc-Andre ter Stegen çıktı.

Hollanda Denzel Dumfries ve Meerdink ile gole yaklaşsa da Alman kaleci yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.

Son dakikalarda Hollanda baskısı iyiden iyiye arttı. Milli formayla ilk maçında Ruben van Bommel'in 89. dakikada uzak köşeye gönderdiği topu da son anda çıkaran ter Stegen Almanya için galibiyeti garantiledi derken bu kez sahneye Klopp'un eski öğrencisi çıktı.

GAKPO 90+2'DE PUANI GETİRDİ

Serge Gnabry'nin kaybettiği topu alan Ruben van Bommel takımını hızlı atağa kaldırdı ve ayağının dışıyla ceza sahasına etkili bir orta gönderdi. Pozisyonu takip eden Cody Gakpo, harika bir tek vuruşla topu ağlara göndererek 90+2'de skoru 1-1'e getirdi.

🇳🇱 Hollanda, 90+2. dakikada Cody Gakpo'nun golü ile skoru 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/lrFUjKACFz — A Spor (@aspor) September 24, 2026

Kalan kısa bölümde başka gol olmayınca Almanya ile Hollanda sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.